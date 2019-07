Mauro Santinato

Presidente

Teamwork

Dal 1998 è presidente di Teamwork, società specializzata nel marketing turistico-alberghiero. Da oltre 30 anni svolge attività di consulente e formatore per centinaia di alberghi indipendenti italiani e numerose catene alberghiere internazionali come NH Hotels, Best Western, World Hotels, The Leading Hotels of The World, Choice Hotels, Charming Hotels, Pellicano Hotels e tante altre. E’ ideatore e promotore di numerosi club di prodotto tra i quali gli Italy Family Hotels, Italy Bike Hotels, All Inclusive Hotels,TerraBici Hotels e Varese Bike Hotels.

E’ consulente della Fiera SIA Design Hospitality di Rimini e della Fiera Alberghiera di Riva del Garda. E’ l’organizzatore di HOSPITALITY DAY, l’evento formativo più importante in Italia dedicato al settore dell’ospitalità e di altri eventi come ITHIC Italian Hospitality Investiment Conference, GUEST LAB evento dedicato al design alberghiero, HOTEL REVENUE FORUM e HOTEL BREAKFAST DAY.

E’ editore della rivista GUEST e ha collaborato come giornalista con diverse riviste di settore. Ha pubblicato una collana di manuali dedicati agli operatori dell’ospitalità.