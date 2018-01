Mauro Ozenda

Formatore e consulente informatico indipendente

Nato nel 1966, diplomato istituto tecnico indirizzo informatico, consulente informatico da oltre un ventennio nel settore scuola, da 10 anni segue percorsi legati all’uso sicuro, sano, legale e consapevole di internet e dei social media. A partire dal 2007 ha organizzato per 4 anni consecutivi insieme all‘Associazione del Lions International, coinvolgendo Polizia Postale delle Comunicazioni, Unicef, Microsoft e Associazione Mani Colorate il convegno nazionale di Sanremo a tema “Internet e Minori” (2007-2010) coinvolgendo oltre 1500 ragazzi degli istituti superiori della provincia di Imperia.

Collabora in qualità di formatore con Microsoft in molte regioni italiane (Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Molise) su progetti all’interno delle scuole per formare docenti, ragazzi e genitori (La Scuola Ricomincia Navigando, Web in Cattedra) e con Symantec su insegnanti/genitori e bambini delle scuole primarie di Sanremo. Formatore referente del progetto Giovani&Web promosso da Unicef Liguria in collaborazione con Polizia Postale e delle Comunicazioni Regione Liguria. Fra gli altri progetti seguiti ricordiamo Informi@moci (bambini, docenti, genitori scuole primarie), Train The Trainer (formazione dirigenti scolastici ANP Sud Italia), @mici in Rete (parrocchie, scuole province di Imperia con Unicef e Associazioni Volontariato provincia di Imperia), Sicur@mente in Rete (formazione docenti,genitori e ragazzi istituti superiori Lombardia e Veneto).

Insieme a G Data Italia, importante azienda settore sicurezza informatica, segue dal 2016 all’interno delle scuole del Nord Italia il progetto “Cyberbullismo 0 in condotta” facendo workshop formativi su ragazzi e genitori.

Attualmente svolge, come libero professionista, attività formativa nelle scuole di ogni ordine e grado nell’ambito di percorsi educativi circa “Educazione Digitale”, “Sicurezza e Privacy”, “Uso sicuro, legale e consapevole dei Nuovi Media”.

Ha pubblicato due libri, nel 2012: Sicuri in Rete (libro) ediz. Hoepli insieme alla collega psicologa Laura Bissolotti, e nel 2015: Un computer dal Cuore saggio (fiaba) – coautore della pedagogista scrittrice della fiaba “Rosa Rita Formica”