Quali vantaggi per le aziende che adottano le Intelligent Operations? Con la 2^ tappa del Roadshow del Cloud Innovation Center di Roma sono state mostrate agli operatori IT le soluzioni di Intelligent Operations che Accenture sviluppa insieme ai suoi partner.

“Qui c’è la palestra per gli operatori IT”, ha detto in apertura Mauro Capo, Cloud Lead di Accenture per Italia, Europa Centrale e Grecia. “Ci stiamo avviando al ‘post-digital world’ in cui l’utilizzo tradizionale delle tecnologie digitali non permetterà più di mantenere un vantaggio competitivo: in un contesto in cui l’offerta dovrà essere iper-personalizzata occorrerà garantire sempre ai clienti l’eccezionalità dei servizi. Le soluzioni di Intelligent Operations rappresentano un elemento strategico per raggiungere questo obiettivo”, ha aggiunto.

Adottare le IO significa trasformare l’azienda in una smart company modificando, ad esempio, le modalità di lavoro per consentire lo smart working. A testimoniare questi vantaggi è stato, durante l’evento, Riccardo Perrotta, Operation IT & Qualità del servizio di Cattolica Assicurazioni: “Con Accenture abbiamo migrato il nostro Data center con 1500 macchine in 3 mesi, e portato alcuni servizi core in cloud. I vantaggi? Ora posso dormire, c’è un automatismo che risolve eventuali problemi”, ha spiegato Perrotta, che grazie alle Intelligent Operation, ha raccontato, riesce, infatti, a riposare bene e a svegliarsi alle 5 del mattino e andare a correre per allenarsi per le gare di maratona.

Insomma, le IO migliorano la qualità della vita privata dei lavoratori e anche le performance lavorative. “Grazie alle Intelligent Operations”, ha continuato Perrotta di Cattolica Assicurazioni, “ora 650 colleghi, senza distinzione di ruoli, per due giorni a settimana lavorano da casa con un aumento della produttività del personale”.

È stato poi Stefano Lorenzetti, Service Management Lead ICEG Accenture, a spiegare nel dettaglio i vantaggi delle Intelligent Operations: “L’IO è un mix di intelligenza artificiale e automazione che garantisce una pluralità di benefici alle aziende: semplificare le attività, eliminare le inefficienze, aumentare la qualità dei servizi per i clienti ed abilitare la riduzione dei costi e dei tempi grazie all’automazione delle attività complesse con l’utilizzo del machine learning”.

L’evento si è chiuso con le demo sviluppate dall’Accenture Cloud Innovation Center insieme ai partner ResolveSystems, Splunk e Service Now per mostrare come l’utilizzo di strumenti evoluti consente di innovare l’interazione verso gli utenti finali attraverso virtual agent, di semplificare il lavoro agli operatori IT attraverso la guided automation ed abilitare un controllo efficace al management con le smart dashboard.

“Le soluzioni di Intelligent Operations sono uno strumento strategico per aumentare la qualità dei servizi e per liberare preziose risorse da dedicare alla creazione di ulteriore valore per l’azienda”, ha concluso Mauro Capo.

