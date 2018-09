Sales Manager per il business Commercial,

Nutanix Italia

Matteo Uva è il nuovo Sales Manager per il business Commercial di Nutanix Italia.

Uva fa il suo ingresso in Nutanix a marzo 2016 con la responsabilità dello sviluppo dell’ecosistema di partner e dell’implementazione di strategie partner-centriche nell’ottica di supportare la crescita dell’azienda in Italia.

Da oltre 20 anni nel settore IT, Uva inizia il suo percorso professionale in Thera Group, allora principale rivenditore di prodotti e servizi IT, e successivamente entra a far parte di Novell come Channel Account Manager.

Nel 1997 entra in Sun Microsystems dove rimane per sette anni ricoprendo diverse posizioni nel settore vendite e nel 2004 passa in VMware come Channel Director.