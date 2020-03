L’ad Matteo Del Fante: “Abbiamo superato per il secondo anno consecutivo i nostri obiettivi finanziari, raddoppiando l'utile netto del 2016. Grazie alla trasformazione industriale, Poste Italiane è un'azienda solida e grazie a un modello di business diversificato è ben posizionata per affrontare scenari di stress, come la situazione generata dalla diffusione del Covid-19”.

I servizi multicanali e digitali sono i punti di forza contro il Coronavirus da parte di Poste italiane, che in tre anni ha raddoppiato l’utile netto e per il secondo anno consecutivo i risultati superano gli obiettivi previsti. Ecco i principali risultati dei dati finanziari del 2019: da 1,1 a 1,3 miliardi per l’utile netto, da 10,9 a 11,1 miliardi per i ricavi, da 1,6 a 1,9 miliardi per il risultato operativo (Ebit).

Così il Gruppo archivia l’esercizio 2019 e guarda con più fiducia all’esercizio in corso, migliorando i target, e sottolineando che “i recenti eventi, come il Coronavirus, non interessano attualmente la guidance”, ha spiegato l’amministratore delegato Matteo Del Fante, aggiungendo: “Abbiamo superato per il secondo anno consecutivo i nostri obiettivi finanziari, raddoppiando l’utile netto del 2016. Grazie alla trasformazione industriale, Poste Italiane è un’azienda solida e grazie a un modello di business diversificato è ben posizionata per affrontare scenari di stress, come la situazione generata dalla diffusione del Covid-19”.

Pagamenti, Mobile e Digitale +12%

I ricavi del segmento Pagamenti, Mobile e Digitale sono aumentati del 12,1% nell’esercizio 2019, grazie alla leadership del Gruppo in un settore in forte espansione come quello dei pagamenti.

I ricavi da pagamenti con carta sono aumentati del 16%, trainati da un numero crescente di carte PostePay e da maggiori volumi di transazioni, sia su canali fisici che digitali.

I ricavi del comparto telecomunicazioni sono cresciuti del 10,6%, in un mercato altamente competitivo, trainati dal successo di iniziative commerciali che hanno riposizionato la clientela da contratti “Pay-as-you-go” a contratti annuali. Il Risultato operativo (EBIT) di divisione è cresciuto del 18,6%, al di sopra dell’obiettivo del 2019.

La guidance sui ricavi del 2020 della divisione Pagamenti, Mobile e Digitale è aggiornata a € 0,7 miliardi e la guidance sul risultato operativo (EBIT) a € 0,3 miliardi, puntando ad una crescita a doppia cifra trainata principalmente da maggiori volumi di transazioni di pagamento.

Per l’area ‘pagamenti, mobile e digitale” l’esercizio vede un “consolidamento della leadership nel mercato dei pagamenti digitali, in rapida crescita; i ricavi progrediscono ulteriormente, con una robusta crescita del comparto telecomunicazioni e dei pagamenti con carta”. Nei ‘servizi finanziari’ un “miglioramento della redditività sottostante; continua crescita dei ricavi ricorrenti da distribuzione (risparmio gestito, prestiti personali e mutui ipotecari)”. Nei servizi assicurativi un “consolidamento della leadership nel ramo Vita, con l’offerta multiramo, e crescita in tutte le linee dei prodotti dell’offerta ramo Danni”

Nel 2019, guardando alle diverse aree di attività, Poste segnala che nel settore corrispondenza, pacchi e distribuzione “la crescita dei ricavi dei pacchi continua a compensare il declino accelerato della corrispondenza”, e si registra una “crescita della redditività operativa supportata dall’accelerazione della trasformazione”.

Gli obiettivi digital di Poste italiane per il 2020

In coerenza con l’obiettivo strategico di diventare, attraverso la Strategic Business Unit Pagamenti, Mobile e Digitale, il principale ecosistema dei pagamenti in Italia e assicurare la convergenza tra pagamenti e mobile e tra canali fisici e digitali, il Gruppo intende guidare il cambiamento delle abitudini dei consumatori, delle imprese e della Pubblica Amministrazione con la creazione di nuovi prodotti e servizi integrati.

Nel corso del 2020 Poste italiane dichiara di continuare la spinta del comparto Mobile sull’offerta integrata Postepay Connect attraverso dei bundle che rispondano alle esigenze di diversi target di clientela e valorizzino la fidelizzazione del cliente con logiche innovative di pricing e offerte rivolte al target on line attraverso un processo di acquisizione completamente digitale.

Con riferimento ai Pagamenti sarà ampliato il servizio di ricarica delle carte Postepay dando la possibilità al cliente di effettuare ricariche automatiche sia a tempo che a soglia.

Il 2020 sarà un anno importante anche per il mondo delle carte di debito; sarà infatti possibile effettuare la gestione delle stesse sull’App Postepay per poter effettuare pagamenti in-store tramite Codice Postepay e verrà lanciata una nuova carta di debito, a valere sui conti BancoPosta, che abiliterà il correntista all’ecosistema Postepay.