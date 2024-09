Mattarella, sovranità tecnologica non significa chiusura

Innovazione, l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al XVII Simposio COTEC Europa “Sovranità tecnologica”: “L’Europa debba riorientare profondamente i suoi sforzi collettivi per colmare il divario di innovazione”.

Sanità e emergenza cyber. Frattasi (ACN): “L’AI in aiuto per difendere il settore dagli attacchi”. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, durante il convegno “La minaccia cibernetica al settore sanitario”, ha presentato l’ultimo report sulla minaccia cibernetica al settore sanitario.

Spettro radio, Antitrust respinge i rilievi di ‘super dotazione’ da parte dei competitor sul merger Fastweb-Vodafone.

