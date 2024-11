Mattarella (Montesquieu) vs. Musk (Prometeo)

Oggi in primo piano il commento su Sergio Mattarella vs Elon Musk: da una parte lo “Spirito della Legge e della Democrazia” che risiede nella “separazione dei poteri”, dall’altra il “nuovo Cesare” high-tech.

La crisi della maggioranza Ursula. L’insediamento del nuovo esecutivo europeo previsto per il 1° dicembre potrebbe slittare all’inizio del 2025 se non si troverà la quadra per l’elezione del pacchetto di commissari individuati da von der Leyen per il nuovo collegio.

X, Bluesky e il lato social delle elezioni USA. Sebbene queste ultime si siano svolte con pochi incidenti legati all’AI, ciò non significa che la disinformazione generativa non sia diffusa.

