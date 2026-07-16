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Mattarella, l’omaggio dei Rioni storici di Roma per l’85esimo compleanno del Presidente

Mattarella, l’omaggio dei Rioni storici di Roma per l’85esimo compleanno del Presidente

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Mattarella, l’omaggio dei Rioni storici di Roma per l’85esimo compleanno del Presidente Adnkronos

(Adnkronos) – Omaggio al presidente Sergio Mattarella nel giorno del suo 85esimo compleanno. A organizzarlo l’architetto Cesare Esposito, monticiano doc e ideatore della rievocazione del miracolo della neve che si tiene ogni 5 agosto davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore. L’appuntamento è alle 18 del 23 luglio in piazza Santi Apostoli, dove la Banda della Scuola popolare di musica di Testaccio – con Monti tra i rioni più antichi di Roma – intonerà, con il Coro dei Bambini Pedagogisti, l’inno alla gioia mentre la soprano Olga Kopeikina canterà l’inno d’Italia per augurare il buon compleanno al presidente. A seguire un reading poetico a più voci. 

“L’euforia, la carica che il presidente trasmette alle nuove generazioni, il suo coraggio ci fortificano e ci uniscono in questo delicato momento storico. Spero che si unisca alla nostra iniziativa anche la Fanfara dei Carabinieri, diretta dal maestro Danilo Di Silvestro, e che tanti romani vengano a fare gli auguri al presidente insieme a noi”, sottolinea Esposito, che in passato aveva già voluto testimoniare con analoghi eventi la riconoscenza di Roma e del rioni storici di Roma, a cominciare dal ‘suo’ rione Monti, ad altri Capi dello Stato. Il primo fu Sandro Pertini, poi Giorgio Napolitano, ora Mattarella. 

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