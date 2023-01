Bentrovati.

Il 2023 si apre con diverse novità digitali.

Diritto all’oblio sui motori di ricerca (Google&Co.). Entra, finalmente, in modo concreto, anche nel processo penale. E spieghiamo come fare la richiesta.

Cloud in PA. Il Governo affida da AgID all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale il rilascio del ‘bollino’ per la qualificazione.

Carta acquisti. Dopo il PostePay del reddito di cittadinanza, prende forma la Carta acquisti: una carta elettronica di pagamento su cui lo Stato caricherà 40 euro al mese agli aventi diritto dai 65 anni in poi e per genitori di bimbi con meno di 3 anni.

