Mattarella: “Equità digitale anche per anziani”

“Restare esclusi dalla dimensione digitale può essere per un anziano un fattore di emarginazione sociale”. Questo il monito odierno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata internazionale delle persone anziane.

Cloud nazionale, il Consorzio Italia Cloud non presenterà proposte di PPP. “Non riconosciamo il modello del Governo”.

Carenza globale di microchip, Il commissario francese al Mercato Interno Thierry Breton punta a prendere le redini nel dibattito aperto in tema di tecnologie fra Ue e Usa.

Mattarella: “Non escludere anziani da digitale, a rischio emarginazione sociale”

di Luigi Garofalo

Istat: ‘67% di famiglie con over 65 non sa usare Internet’Leggi l’articolo

Coloud nazionale, il Consorzio Italia Cloud non presenterà proposte di PPP

di Piermario Boccellato

“Non riconosciamo il modello del Governo”.Leggi l’articolo

Semiconduttori, la Francia vuole il controllo nel confronto fra Ue e Usa

di Paolo Anastasio

Il commissario francese al Mercato Interno Thierry Breton punta a prendere le redini sul tema caldo della carenza globale di semiconduttori.Leggi l’articolo

Il caso DAZN resta aperto. Quale impatto su TimVision?

di Paolo Anastasio

I blackout della Serie A attirano l’attenzione della stampa estera. Quale sarà l’impatto di DAZN sugli abbonati di TimVision?Leggi l’articolo

L’ENAC apre alla mobilità aerea urbana, anche automatizzata

di Flavio Fabbri

La Mobilità aerea avanzata al centro del Piano strategico nazionale Advanced air mobility dell’Enac. Dentro anche la mobilità aerea urbana.Leggi l’articolo

Clima, Aldo Bisio (Vodafone Italia): ‘Siamo ancora in tempo, ma bisogna passare all’azione’

di Redazione Key4biz

“Questa settimana milanese della Youth4Climate è stata una grande sferzata, una scossa di adrenalina fortissima, anche per noi aziende nel migliorarci’.Leggi l’articolo

Engineering, via libera dal CdA. Maximo Ibarra nuovo CEO del gruppo

di Redazione key4biz

Ibarra: Engineering pronta ad amplificare le ricadute positive del digitale su cittadini, industria e servizi”.Leggi l’articolo

L’ipotesi di Pubblico Registro Digitale per la Musica divide la industry

di Angelo Zaccone Teodosi

Si prospetta un “pubblico registro digitale” per la musica, ma ci si domanda perché il riformato “pubblico registro cinematografico e audiovisivo” ha una funzione informativa ma non costitutiva.Leggi l’articolo

Auto elettriche: ridurre le disuguaglianze sociali a partire dai sistemi di ricarica

di Flavio Fabbri

Il caso del Regno Unito.Leggi l’articolo

Dal mobile al tavolo: il successo “italiano” di Candy Crush

di Edoardo Stigliani

I videogiochi mobili sono un affare da milioni di dollari per gli sviluppatori che riescono ad azzeccare il titolo giusto.Leggi l’articolo

Sicurezza sul lavoro e Green, Inwit adotta una nuova policy

di Redazione Key4biz

Il cda aziendale di INWIT ha approvato la nuova Policy Ambiente e Sicurezza sul Lavoro.Leggi l’articolo

Aumenti luce e gas ottobre 2021 fino al 29,8%: come evitare il salasso

di Davide Raia

I consigli di SoS Tariffe.Leggi l’articolo

Democrazia Futura. Un post scriptum sui risultati delle elezioni tedesche

di Massimo De Angelis

Quali scenari per il nuovo governo e con che riflessi sulle istituzioni europee.Leggi l’articolo

