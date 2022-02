“Costruire l’Italia del dopo emergenza. Un’Italia più giusta e più moderna”. Questa è la strada indicata al Parlamento e ai delegati regionali dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso di insediamento per il nuovo mandato.

“Viviamo in una fase straordinaria in cui l’agenda politica è in gran parte definita dalla strategia condivisa in sede europea”, ha detto Mattarella. “L’Italia”, ha continuato, “è al centro dell’impegno di ripresa dell’Europa. Siamo i maggiori beneficiari del programma Next Generation e dobbiamo rilanciare l’economia all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione, nell’ambito della transizione ecologica e digitale”.

Nel discorso il presidente della Repubblica ha posto molta l’attenzione sul digitale. “Dignità“, ha detto, “è l’annullamento del divario tecnologico e digitale”. “Dignità“, ha aggiunto, “è garantire ai cittadini un’informazione libera e indipendente“

Caro bollette

Anche il caro bollette uno dei temi del discorso di Mattarella. “Le famiglie e le imprese dovranno fare i conti con gli aumenti del prezzo dell’energia. Preoccupa la scarsità e l’aumento del prezzo di alcuni beni di importanza fondamentale per i settori produttivi”.

Infine, il capo dello Stato ha proposto anche “soluzioni innovative e lungimiranti per fronteggiare le sfide attuali“.

