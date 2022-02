Mattarella: “Annullare divario digitale”

La giornata in pillole.

Discorso d’insediamento per il Presidente Sergio Mattarella, che per l’Italia post pandemia punta ad un paese più giusto e moderno: “Dobbiamo rilanciare l’economia con sostenibilità e innovazione”.

Per la Corte dei Conti europea, il 5G in diversi paesi della Ue è in ritardo, obiettivi di copertura a rischio e problemi di sicurezza per mancanza di un approccio unitario sui vendor extra Ue.

Cresce in Europa il pressing del mercato verso un processo di consolidamento sempre più urgente nella industry delle Tlc.Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.