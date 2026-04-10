Pagine: 216

Prezzo: 18,00 euro

ISBN: 978-88-15-39561-0

pubblicato: 10 aprile 2026

Editore: Il Mulino

Non solo chimica o geologia, ma una nuova mappa del potere. Tecnologia, energia e conflitti: tutto passa dalle materie prime.

Dagli smartphone ai veicoli elettrici, dalle pale eoliche ai dispositivi medici, la nostra civiltà poggia su una manciata di elementi chimici strategici. Materie prime indispensabili per la «grande accelerazione» tecnologica e la transizione energetica che stiamo vivendo, spesso all’origine di tensioni internazionali nonché merce di scambio in guerre e conflitti. Per conoscere queste materie prime critiche e spesso rare e capire l’impatto della loro estrazione e lavorazione ne esamineremo l’origine, la distribuzione e l’abbondanza, nonché l’intricato legame che hanno con l’economia, la geopolitica globale e l’ambiente. Capiremo così la necessità urgente di un cambio di paradigma – dal consumo intensivo al riciclo. In questo percorso incontreremo alcuni dei protagonisti di questa storia: il Litio della mobilità elettrica, il Coltan delle zone di guerra, l’Oro dei dispositivi elettronici e le Terre Rare delle tecnologie digitali. Ognuno di questi elementi racconta un pezzo di questo intricato puzzle che, visto nel suo insieme, ci permetterà di cogliere la prospettiva di un futuro davvero sostenibile.

Elio Giamello, professore Emerito all’Università di Torino dove ha insegnato Chimica Generale e Chimica dei Materiali. Per le sue ricerche nelle aree della chimica dei solidi e della risonanza magnetica ha conseguito un Alexander von Humboldt Award. È Socio Nazionale dell’Accademia delle Scienze di Torino e Fellow della Academia Europaea di Londra.

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