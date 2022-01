MasterChef Italia, 27 partner ufficiali preziosi per le esterne

La collaborazione con Trentino Marketing, APT Val di Sole e Melinda ha dato vita ad una prova in esterna nel territorio della Val di Sole in occasione della quinta puntata dell’undicesima edizione del programma.

Sky Brand Solutions, divisione di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy, ha portato a bordo di questa edizione di MasterChef Italia 27 sponsor ufficiali, ben 8 in più rispetto alla scorsa stagione con un incremento del 23,4% del fatturato generato dal product placement.

La collaborazione con Trentino Marketing, APT Val di Sole e Melinda ha dato vita ad una prova in esterna nel territorio della Val di Sole in occasione della quinta puntata dell’undicesima edizione del programma.

Durante la prova, gli aspiranti chef si sono ritrovati nei pressi del Lago di Covel nel Parco Nazionale dello Stelvio, dove la natura si mostra in tutta la sua bellezza circondata da insediamenti senza tempo.

In questo luogo ancestrale, ogni estate si riporta in vita l’antica tradizione della fienagione. Qui infatti grandi appezzamenti di terreno sono destinati alla coltivazione di cereali, di mele e soprattutto di foraggio, prodotto necessario per il nutrimento degli animali.

Il gesto della fienagione è un gesto antico e gli aspiranti chef hanno avuto l’onore di cucinare per coloro che portano in alto il vessillo di questa pratica antichissima: i contadini e gli allevatori di questa terra. Le due brigate hanno dovuto preparare dei menù fortemente improntati sulla cucina del territorio, utilizzando prodotti tipici e d’eccellenza, come la mela Renetta Melinda.

La mela Renetta DOP, una delle più antiche varietà presenti sul mercato, è perfetta per essere utilizzata in cucina e indispensabile per la preparazione del classico strudel.

Proprio questo dolce è stato la portata che entrambe le brigate hanno dovuto cucinare a chiusura della sfida, sotto gli occhi vigili dei giudici Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, mentre chef Cannavacciuolo ha avuto la possibilità di imparare l’arte della fienagione da un giovane contadino della Val di Sole.

Viviana Pellegrini – Sky Entertainment & Sports Brand Solutions Director: “Le esterne di MasterChef Italia sono un elemento centrale del programma e la massima espressione di brand integration si raggiunge quando uno o più brand entrano a far parte del tessuto narrativo e portano valore aggiunto al format stesso. Un esempio eccellente di integrazione in questa edizione è rappresentato dalla collaborazione con Trentino Marketing, APT Val di Sole e Melinda.

Più in generale ogni brand presente all’interno di questa edizione è perfettamente integrato e lo è all’interno di un contenuto coinvolgente, che porta anche indirettamente un effetto positivo sui brand coinvolti facendoli guadagnare in reputation”.

Il quinto appuntamento del cooking show, prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, il 13/01 su Sky Uno/+1 e on demand, ha confermato il grande successo delle settimane precedenti e gli ascolti si attestano su una media di 840mila spettatori medi con3,1% di share e 1.148.057 contatti, perfettamente in linea con gli episodi della scorsa settimana. Nel dettaglio, il primo episodio ha totalizzato 918mila spettatori medi e il 3% di share, con un eccellente 75% di permanenza e 1.222.339 contatti; il secondo ha raggiunto 761mila spettatori medi, con il 3,2% di share, il 71% di permanenza e 1.073.775 contatti. In più, sui sette giorni i dati confermano gli ottimi livelli della settimana precedente: gli episodi dello scorso giovedì arrivano a una media di 1.926.000 spettatori, ancora una volta più del doppio rispetto al primo giorno (e +6% rispetto alla media delle settimane precedenti).

MasterChef Italia è in onda ogni giovedì dal 16 dicembre 2021 al 03 marzo 2022 su Sky Uno (canale 108, digitale terreste canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei Paesi dell’unione Europea, e in streaming su NOW.

È inoltre possibile seguire il cooking show di Sky, prodotto da Endemol Shine Italy, con l’hashtag ufficiale #MasterChefIt sui profili social Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, TikTok e attraverso il sito ufficiale di MasterChef Italia.