“Il Memorandum firmato tra Italia e Cina è un’opportunità per l’Italia, in tanti settori, anche nel realizzare insieme le smart city. Il nostro Paese non è il cavallo di Troia della penetrazione della Cina in Europa. Gli altri Stati firmano meno memorandum rispetto a noi, ma più contratti con i cinesi”, ha detto, ai nostri microfoni, Massimo D’Alema, Presidente della Fondazione Italianieuropei.

La videointervista è stata realizzata in occasione dell’incontro a Roma dal titolo “Smart Cities and Digital Transformation Dialogue. Italy and China – How to Make Cities Better Connected and More Intelligent”, promosso da ChinaEU e Link Universitye organizzato da Supercom durante la visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia.