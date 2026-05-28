Massimiliano Monfreda è Executive Vice President Financial Services di Engineering

Engineering, tra i leader della Digital Transformation in Italia e con un’importante presenza a livello internazionale, annuncia la nomina di Massimiliano Monfreda come Executive Vice President Financial Services.
A diretto riporto del CEO Aldo Bisio, nel nuovo ruolo Monfreda avrà la responsabilità di guidare lo sviluppo del mercato Financial Services e dell’orizzontale Consulting, considerata una leva strategica per ampliare il valore offerto ai clienti e generare nuove opportunità di business.
Oltre a essere a capo della Business Unit Financial Services di Engineering, Monfreda sarà alla guida di:
- Be Shaping the Future Management Consulting S.p.A.
- Be Shaping the Future Digital Solutions S.p.A.
- Le società estere del Gruppo Be Shaping the Future
- Synapsy S.r.l.
- Quantum Leap S.r.l.
Massimiliano Monfreda porta in Engineering oltre vent’anni di esperienza internazionale nei settori della tecnologia, della consulenza e dei servizi professionali, con una consolidata specializzazione nel Financial Services. Nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza nello sviluppo del business, nella gestione di clienti strategici e nella guida di progetti di trasformazione per banche, assicurazioni e grandi organizzazioni complesse.
Il suo percorso professionale si è sviluppato in primari contesti multinazionali, tra cui Bain & Company, IBM, BearingPoint, DXC Technology e Oracle, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in ambito consulting e sviluppo commerciale.
Più recentemente ha operato come SVP Global Strategic Initiatives, guidando iniziative strategiche focalizzate sul mercato Financial Services e sullo sviluppo di partnership e clienti a livello nazionale e internazionale.
Con questa nomina, Engineering rafforza ulteriormente il proprio posizionamento nel settore Financial Services, consolidando le competenze di consulenza e accelerando il percorso di crescita e innovazione del Gruppo.
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