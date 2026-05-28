Massimiliano Monfreda è Executive Vice President Financial Services di Engineering

Con questa nomina, Engineering rafforza ulteriormente il proprio posizionamento nel settore Financial Services, consolidando le competenze di consulenza e accelerando il percorso di crescita e innovazione del Gruppo.

Engineering, tra i leader della Digital Transformation in Italia e con un’importante presenza a livello internazionale, annuncia la nomina di Massimiliano Monfreda come Executive Vice President Financial Services.

A diretto riporto del CEO Aldo Bisio, nel nuovo ruolo Monfreda avrà la responsabilità di guidare lo sviluppo del mercato Financial Services e dell’orizzontale Consulting, considerata una leva strategica per ampliare il valore offerto ai clienti e generare nuove opportunità di business.

Oltre a essere a capo della Business Unit Financial Services di Engineering, Monfreda sarà alla guida di:

Be Shaping the Future Management Consulting S.p.A.

Be Shaping the Future Digital Solutions S.p.A.

Le società estere del Gruppo Be Shaping the Future

Synapsy S.r.l.

Quantum Leap S.r.l.

Massimiliano Monfreda porta in Engineering oltre vent’anni di esperienza internazionale nei settori della tecnologia, della consulenza e dei servizi professionali, con una consolidata specializzazione nel Financial Services. Nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza nello sviluppo del business, nella gestione di clienti strategici e nella guida di progetti di trasformazione per banche, assicurazioni e grandi organizzazioni complesse.

Il suo percorso professionale si è sviluppato in primari contesti multinazionali, tra cui Bain & Company, IBM, BearingPoint, DXC Technology e Oracle, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in ambito consulting e sviluppo commerciale.

Più recentemente ha operato come SVP Global Strategic Initiatives, guidando iniziative strategiche focalizzate sul mercato Financial Services e sullo sviluppo di partnership e clienti a livello nazionale e internazionale.

Con questa nomina, Engineering rafforza ulteriormente il proprio posizionamento nel settore Financial Services, consolidando le competenze di consulenza e accelerando il percorso di crescita e innovazione del Gruppo.

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