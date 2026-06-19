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Massa (Msc): “Nel lavoro è importante credere in ciò che si fa, anche quando gli altri ne dubitano”

Massa (Msc): “Nel lavoro è importante credere in ciò che si fa, anche quando gli altri ne dubitano”

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Massa (Msc): “Nel lavoro è importante credere in ciò che si fa, anche quando gli altri ne dubitano” Adnkronos

(Adnkronos) – “Nel lavoro è necessario rimanere se stessi, non volare troppo alto, credere in quello che stai facendo quando tutti ne stanno dubitando” ha dichiarato Leonardo Massa, Vice President Southern Europe di Msc Crociere, a margine dell’evento “The visionary exchange” che si è svolto ieri a Palazzo Visconti a Milano e che ha riunito professionisti di diverse aziende per discutere dell’evoluzione dell’evoluzione della leadership e del rapporto tra persone, i consumi e le innovazioni. 

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Redazione Key4biz

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