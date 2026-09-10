Marvel’s Wolverine su PS5 è la nuova frontiera dei supereroi nei videogiochi

(Adnkronos) – Insomnicac Games è uno dei team interni di PlayStation più talentuosi, e questa fama in epoca contemporanea è legata quasi esclusivamente al loro lavoro nella saga di Marvel’s Spider-Man, iniziata su PS4 e proseguita su PS5 in tre giochi che hanno dato vita ad un vero e proprio Gamer-verse Marvel, finora abitato solo dall’uomo ragno. Marvel’s Wolverine, il videogioco, è ambientato nello stesso mondo: Terra-1048, entrato nel canone ufficiale Marvel anche nei fumetti e nell’animazione.

Questa non è ovviamente l’unica cosa che accomuna il gioco di Wolverine a quelli di Spider-Man: Insomniac ha imparato moltissimo sul sistema di combattimento nei videogiochi action e ricicla qui diverse idee, a partire dall’agilità con la quale Wolverine può proiettarsi contro i nemici, proprio come Spider-Man. In questo nuovo gioco, però, le lotte virano con molta più decisione verso la ferocia, con smembramenti e sangue a pioggia. Il tutto in una storia completamente nuova che introduce e sviluppa il personaggio di Chris Claremont e parte degli X-Men.

Il narrative director Walt Williams ha scritto con il team di Insomniac una storia cupa e in linea con il personaggio, affiancandolo ad altri eroi visti nei fumetti e nei film, come Mystica, Sabretooth, Jean Grey, Nathaniel Essex e molti ancora. In una ventina di ore di gioco, Marvel’s Wolverine ci porta in giro per il mondo e pone le basi per una serie articolata. Il nostro protagonista Logan, poi, è caratterizzato in modo egregio e non si riesce a non volergli bene.

Marvel’s Wolverine per PS5 è senza dubbio uno dei giochi del genere più ricchi in termini di varietà e approfondimento, e con ancor meno incertezza può essere nominato il numero uno in realizzazione tecnica. Anche su una PS5 standard, senza scomodare la Pro, il gioco raggiunge l’eccellenza visiva ed è accompagnato da una colonna sonora a dir poco perfetta, una regia ispirata, oltre a un doppiaggio in italiano più che buono.

Il gioco incontra qualche problema quando si parla di coerenza nella giocabilità. Il sistema di combattimento è ben fatto, ma l’importanza della meccanica di parata e contrattacco è sproporzionata rispetto alla lunghezza di alcuni scontri, finendo per risultare a volte ripetitiva. Inoltre, in alcuni momenti il gioco ha un’ispirazione “souls-like” nella tenacia dei nemici, che mal si sposa con altre sequenze infinitamente più semplici da affrontare.

In ogni caso, era difficile per Insomniac Games superarsi, eppure in qualche modo ci sono riusciti: con un altro personaggio carismatico e “outsider” del mondo Marvel, hanno dato vita a un action adventure che farà la gioia di tutti gli appassionati. Ad esempio, c’è di che impazzire con la selezione dei costumi di Logan, tratti da tantissime diverse storie e epoche del personaggio.

E anche per chi non fosse avvezzo ai suopereroi, il gioco è una boccata d’aria e una genuina corse sulle montagne russe, uno spensierato caos di supermosse e massacri che dà una grandissima soddisfazione al giocatore, anche a quello che ormai pensa di aver visto tutto. Se volete prendervi una pausa dai videogiochi open world e farvi catturare da un kolossal in versione interattiva, avete trovato il vostro mutante.

Formato: PlayStation 5 Publisher: Sony Interactive Entertainment Sviluppatore: Insomniac Games Voto: 9

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