Il regista di Taxi Driver, The Departed e Wolf of Wall Street si sta avvalendo dell’intelligenza artificiale per produrre le sequenze di immagini che “pre-visualizzano” un film, un compito affidato di solito ad artisti esperti. E non è il solo: anche Cameron, Soderbergh e Nolan si aprono alla collaborazione con le aziende AI.

Quando anche Martin Scorsese inizia a utilizzare l’intelligenza artificiale per produrre gli storyboard, c’è da cominciare a preoccuparsi.

Per chi non lo sapesse, gli storyboard sono sequenze di immagini accompagnate da didascalie che “pre-visualizzano” il film, permettendo a regista, attori, scenografi di capire come si svolgerà una data scena, quali inquadrature adottare, quali movimenti compiere. Solitamente, gli storyboard vengono realizzati collettivamente dal regista, da un artista (Alfred Hitchcock, per esempio, lavorò con Salvador Dalí per la sequenza onirica del suo Io ti salverò) e da altri membri della troupe responsabili della narrazione visiva del film, come direttori della fotografia, montatori, scenografi, coordinatori degli stunt e altri ancora.

Ma in un’industria cinematografica in cui l’intelligenza artificiale sta cominciando a farsi sempre più spazio – tra dialoghi generati attraverso gli LLM, icone del cinema reincarnate e remake dell’Odissea di Nolan – era questione di tempo prima che toccasse anche agli storyboard.

Martin Scorsese, un purista della vecchia guardia, ha infatti annunciato qualche mese fa una partnership con un’azienda di intelligenza artificiale per la conversione da testo a immagine, e ora la sta cominciando a utilizzare per lo storyboard del suo prossimo film. E non è l’unico regista di Hollywood a essersi aperto alle collaborazioni con le aziende di AI.

James Cameron, da tempo sostenitore delle tecnologie emergenti nel cinema, fa parte del consiglio di amministrazione di Stability AI, società produttrice di Stable diffusion, il programma di produzione di immagini tramite prompt. Steven Soderbergh ha utilizzato la tecnologia di Meta per creare animazioni per il suo recente documentario su John Lennon. Persino Christopher Nolan, convinto sostenitore dell’importanza del ruolo umano nella produzione di film, ha ammesso che lavorerà con alcuni “strumenti di visualizzazione”.

Il fatto è che, come spiega Alex Clark, artista di storyboard britannico le cui collaborazioni recenti includono Mickey 17 di Bong Joon-ho, The Gorge di Scott Derrickson e The Last House di Louis Leterrier, il processo di creazione di uno storyboard è importante quanto il prodotto finito. “Un equivoco comune è che lo storyboard consista nel realizzare bei disegni. Ma è molto di più: si tratta di entrare in sintonia con il modo di pensare del regista e di concepire i modi più appropriati per raccontare la storia di una scena”, ha dichiarato al Guardian. “Si tratta di persone che si siedono e discutono le idee reciproche. Si possono recitare delle scene, creare effetti sonori, leggere i dialoghi. Si sviluppa un rapporto creativo reciproco”.

Denis Villeneuve, regista (tra gli altri) di Dune e Arrival, descrive l’artista Sam Hudecki, suo frequente collaboratore per gli storyboard, come “un’estensione del mio cervello”. Per Villeneuve, lo storyboard è il primo passo per creare il “linguaggio cinematografico del film”.

Altri registi, tra cui Akira Kurosawa e Ridley Scott – i cui storyboard sono noti nel settore come “Ridleygrammi” – li disegnano personalmente. Alcuni degli schizzi realizzati da Bong Joon-ho sono attualmente esposti all’Academy Museum di Los Angeles, e le sue tavole per Parasite sono state pubblicate in una graphic novel. “Ogni volta che vado sul set senza storyboard, mi sento come se fossi in mezzo alla Grand Central Terminal in mutande”, ha scritto Bong nella prefazione del fumetto, sottolineando però anche la capacità creativa dell’improvvisazione (o dell’imprevisto) sul set, “momenti emozionanti di paura e spontaneità”.

Paradossalmente, questa apertura all’intelligenza artificiale potrebbe portare a un maggiore apprezzamento, da parte del pubblico, dei film che dimostrano un tocco umano. “In definitiva, credo che la maggior parte dei film di successo riesca a suscitare emozioni nello spettatore”, ha dichiarato sempre Clark. “Uno dei vantaggi degli storyboard disegnati a mano è che si percepisce direttamente quell’autenticità umana, proprio lì, sulla pagina”.

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