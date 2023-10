Martedì tempo in miglioramento, ma solo temporaneo (video)

Piogge al Nord, ma in miglioramento domani mattina, poi si avvicenderanno nuvole e schiarite su tutto il Paese.

AL NORD

Tempo instabile al mattino sulle regioni settentrionali con piogge e acquazzoni sparsi specie su Liguria, Lombardia e Triveneto. Neve fin verso i 1400 metri sulle Alpi. Generale miglioramento nel corso del pomeriggio con residue piogge solo al Nord-Est. Tempo asciutto con ampie schiarite in serata.

AL CENTRO

Nuvolosità in transito e schiarite al mattino sulle regioni del Centro con locali piogge tra Toscana e Umbria. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Addensamenti più compatti in arrivo nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con nuvolosità irregolare e schiarite, locali piogge possibili su Campania, Basilicata e Calabria. Al pomeriggio ancora fenomeni tra Campania e Calabria ma localmente anche su Puglia e Sicilia. Variabilità asciutta ovunque in serata.

Temperature minime in calo al Nord e in rialzo al Sud, massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.