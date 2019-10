Spesa in aumento del 26% negli USA e nel Regno Unito, le martech si affermano ovunque nel mondo, ma da sole non bastano, servono competenze digitali specifiche per riuscire a sfruttare i vantaggi offerti da questo tipo di innovazione.

Immaginate di trovarvi davanti ad un tavolo con sopra tutta una serie di strumenti tecnologici molto avanzati, utilissimi per la gestione e l’analisi dei dati, per produrre e archiviare contenuti multimediali, per automatizzare i processi di invio dei messaggi e delle email, per sviluppare infine un nuovo modello di esperienza online per i clienti. Ecco, tutto questo insieme di tool tecnologici dà vita alla martech, crasi di martketing technology.

Data analytics, big data, intelligenza artificiale, internet delle cose, customer relationship management, marketing automation, content management system e customer experience multicanale, sono solo alcune delle tecnologie digitali ed informatiche più avanzate applicate al marketing, le martech appunto, e che riescono già oggi a fare la differenza sul mercato per le imprese che le hanno adottate e che continuano ad investire in innovazione.

Un settore in rapida crescita, secondo nuove stime Warc-Bdo (“Martech: 2020 and beyond”), del +22% nel 2018, per un valore di mercato valutato globalmente attorno ai 121,5 miliardi di dollari.

Nel 2019 i ricercatori si attendono un aumento degli investimenti martech del 26% negli Stati Uniti e nel Regno Unito, incrementando il dato del 2018 (+23%).

Aziende e agenzie di marketing vedono nell’innovazione tecnologica una miniera d’oro, ma il 24% di queste, a livello mondiale, crede che non sia necessario investire ulteriormente in innovazione.

La stragrande maggioranza degli intervistati è d’accordo, invece, sull’importanza di continuare a spendere in nuove tecnologie applicate al marketing.

Il problema, semmai, è nella mancanza di competenze digitali che siano al passo con i tempi.

Solo il 40% delle imprese del settore utilizza soluzioni Internet of Things, mentre il 36% non è interessato a questa tecnologia almeno per i prossimi 12 mesi.

Questo perché, secondo lo studio, molte realtà aziendali non riescono a capire in tempo quando e dove investire efficacemente le proprie risorse, in un mercato che comincia ad essere pieno di tecnologie applicabili al marketing e in cui è difficile muoversi.

Situazione di complessità crescente, che richiede competenze specifiche sempre più elevate.