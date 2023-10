Mark Zuckerberg fa intendere che il metaverso potrebbe riportare in vita in morti, almeno virtualmente e nel metaverso. In altre parole, il fondatore di Meta non rifiuta l’idea di creare una versione virtuale di una persona deceduta. Certo, l’idea è complessa. Però è fattibile.

Interazione virtuale con i defunti

Il capo di Meta Mark Zuckerberg ha affermato che la piattaforma Metaverso dell’azienda potrebbe un giorno aiutare le persone a interagire con gli avatar virtuali dei loro cari defunti.

In un’intervista con il podcaster Lex Fridman nel metaverso, Zuckerberg ha condiviso i suoi pensieri sul futuro della realtà virtuale e della piattaforma VR dell’azienda.

Ha condiviso dettagli su Meta che utilizza la nuova tecnologia per scansionare i volti degli utenti per costruire i loro modelli virtuali 3D, ha riferito per primo Insider.

Fridman ha chiesto al capo di Meta se esistesse la possibilità che la tecnologia venga utilizzata per parlare con amici e parenti morti. “Mi piacerebbe parlare con persone care che non sono più qui. Quindi, se guardi al futuro, è qualcosa a cui pensi?” chiese.

Pur riconoscendo che l’idea era complessa, il boss di Meta ha affermato che c’è “probabilmente un certo equilibrio” per l’idea di creare una versione virtuale di una persona morta utilizzando VR e intelligenza artificiale.

“Se qualcuno ha perso una persona cara ed è in lutto, potrebbero esserci dei modi in cui essere in grado di interagire o rivivere determinati ricordi potrebbe essere utile”, ha detto Zuckerberg al podcaster.

Ma quest’idea potrebbe essere ‘malsana’

Ma il capo di Meta ha anche riconosciuto che una tale tecnologia potrebbe diventare “malsana”.

“Non sono un esperto in questo, quindi penso che dovremmo studiarlo e capirlo in modo più dettagliato”, ha detto.

La spesa nel metaverso galoppa

Le spese del gigante della tecnologia sono aumentate vertiginosamente da quando ha iniziato a investire nel metaverso.

I dati di luglio hanno rivelato che, nonostante il forte aumento delle entrate pubblicitarie di Meta e il drastico taglio dei costi e il licenziamento del personale, la società ha aumentato le spese a causa dello sviluppo del metaverso, dei suoi progetti di intelligenza artificiale e delle spese legali.

In una conferenza degli sviluppatori la scorsa settimana, il colosso della tecnologia ha presentato la prossima versione del suo visore VR, Quest 3, che costerebbe 499 dollari e inizierà la spedizione il 10 ottobre.

Zuckerberg: presto fisico e virtuale si uniranno

Zuckerberg ha affermato che Meta è “focalizzata sulla costruzione del futuro della connessione umana” in cui le persone potrebbero interagire con le versioni olografiche dei loro amici o colleghi con robot AI creati per assisterli.

“Presto il fisico e il digitale si uniranno in quello che chiamiamo metaverso”, ha detto.

Ma gli osservatori hanno sottolineato che la trasformazione di Meta per costruire il nascente mondo della realtà virtuale è stata più lenta del previsto, costando all’azienda miliardi di dollari.

L’interesse per i visori 3D non decolla

Gli esperti hanno anche sottolineato che l’interesse globale per i visori per la realtà virtuale è stato basso.

Un recente sondaggio condotto da Piper Sandler ha rilevato che meno dell’1% degli adolescenti statunitensi utilizza regolarmente visori per la realtà virtuale, e meno di un terzo dei 5.690 adolescenti intervistati possiede un dispositivo VR.

Soltanto il 7% degli intervistati aveva intenzione di acquistare un visore VR e più della metà ha dichiarato di non essere sicuro o di non essere interessato.

Di fronte alle sfide legate all’incertezza dell’economia globale e al crollo della pubblicità online, il colosso della tecnologia ha tagliato oltre 20.000 posti di lavoro.

Zuckerberg ha anche definito il 2023 “l’anno dell’efficienza” dell’azienda.

Anche Apple entra in partita

Nel frattempo, anche Apple ha lanciato il proprio visore VR, il Vision Pro, che spera sarà il suo prodotto più importante dopo l’iPhone.

Lo strumento di realtà virtuale di Apple consente alle persone di vedere le app proiettate nella stanza in cui si trovano, permettendo loro di “liberarsi dai confini di un display”.

Le cuffie Apple, tuttavia, sono più costose. Costano la bellezza di 3.499 dollari, mentre l’ultimo di Meta arriva a circa 500 euro.