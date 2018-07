Mario Derba,

Vice president Western & Southern Europe dell’azienda Citrix

Mario Derba è vice president Western & Southern Europe dell’azienda Citrix, la società americana che si occupa di cloud computing.

Derba ha maturato 25 anni di esperienza nel mercato dell’ information technology alla guida di aziende internazionali e locali, come per Ibm in cui ha iniziato la sua carriera e ricoperto diversi incarichi locali e internazionali per oltre 10 anni.

E’ stato country manager per l’Italia della divisione software & solutions di Hewlett-Packard’s, managing director di Microsoft Italia e prima di entrare in Citrix regional vp, cloud infrastructures business unit, south europe presso Oracle.

Si è laureato in ingegneria elettronica all’università di Bologna.