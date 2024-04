La commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager ha annunciato nuove indagini sui parchi eolici europei forniti da tecnologie cinesi e ha proposto un nuovo approccio internazionale per proteggere le tecnologie pulite dalla concorrenza sleale.

“Non possiamo permetterci che ciò che è successo con i pannelli solari accada di nuovo per i veicoli elettrici, l’energia eolica o i chip critici”, ha avvertito Vestager in un discorso all’Università di Princeton sull’importanza delle nuove tecnologie e sul controllo di parte del loro sviluppo in relazione a Competizione globale. Lo scrive il sito Euractiv.

Prima i veicoli elettrici, ora anche i pannelli fotovoltaici

Bruxelles sfida ancora Pechino e il 3 aprile ha avviato due indagini approfondite sul ruolo potenzialmente distorsivo del mercato di sovvenzioni estere per due gruppi cinesi partecipanti a una procedura di appalto pubblico per un parco fotovoltaico in Romania, con una potenza installata di 110 Megawatt, parzialmente finanziato dal Fondo europeo per la modernizzazione.

Le indagini – spiega Bruxelles in una nota – fanno seguito alle notifiche presentate da un lato dal Gruppo Enevo, che comprende Longi Solar Technologie, e dall’altro da Shanghai Electric Uk e Shanghai Electric Hong Kong International Engineering.

La gara

La gara include progettazione, realizzazione e gestione del parco fotovoltaico. Secondo il regolamento sulle sovvenzioni estere, le aziende sono obbligate a notificare le loro gare d’appalto pubbliche nell’Ue quando il valore stimato del contratto supera i 250 milioni di euro e quando alla società sono stati concessi almeno 4 milioni di euro in contributi finanziari esteri da almeno un Paese terzo nei tre anni precedenti la notifica. “La concorrenza leale è fondamentale per attrarre la ricerca e gli investimenti nel mercato solare europeo. Il Regolamento sulle sovvenzioni estere è lo strumento che salvaguarda le pari opportunità e garantisce che nessuno possa trarre vantaggi sleali”, ha spiegato la vicepresidente esecutiva per la Concorrenza, Margrethe Vestager.

Un tempo l’Europa era in prima linea nelle tecnologie solari fotovoltaiche, ma i produttori nazionali ora stanno lottando per contrastare l’afflusso di importazioni a basso costo dalla Cina.

Da allora, l’UE lavora per garantire che la sua industria non muoia. “In un mondo dominato dalla tecnologia, i leader sono coloro che controllano le tecnologie più critiche e le relative catene di approvvigionamento”, ha affermato il Vicepresidente della Commissione.

E pur annunciando nuove indagini su diversi progetti eolici, il commissario ha riconosciuto che questo approccio caso per caso non sarà sufficiente. “Abbiamo bisogno di un approccio sistematico. E dobbiamo farlo prima che sia troppo tardi”, ha detto.

Nuovi criteri internazionali di “affidabilità”

Per fare ciò, la Vestager ha chiesto la creazione di un elenco internazionale di criteri di “affidabilità” per le tecnologie essenziali per la decarbonizzazione. Questo elenco potrebbe includere l’impronta ambientale di un prodotto, il rispetto dei diritti dei lavoratori da parte dei produttori e le questioni di sicurezza informatica.

Questi criteri verrebbero poi utilizzati dai partner commerciali che la pensano allo stesso modo, come i paesi del G7, come base per gli appalti pubblici o per incoraggiare le industrie rispettose del clima.

La Vestager afferma che questo quadro creerebbe un vantaggio competitivo per i produttori nazionali che aderiscono a questi standard, evitando allo stesso tempo una corsa allo spreco dei sussidi tra paesi.

Paragona favorevolmente questo approccio all’Inflation Reduction Act (IRA) degli Stati Uniti, che incoraggia finanziariamente la produzione locale e che, secondo lei, “ha costretto [l’UE] a reagire autorizzando sussidi equivalenti”.

