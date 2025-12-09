La nuova sezione “Progetti a bordo”, dove sono presentati in forma sintetica tutti i casi d’uso già attivati su MarghERita.

Il portale web dedicato a MarghERita, la big data platform finanziata con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e pensata per aiutare tutti gli Enti pubblici dell’Emilia-Romagna a valorizzare le nuove tecnologie, si arricchisce di nuovi contenuti.

Raggiungibile all’indirizzo margherita.regione.emilia-romagna.it, il sito non solo racconta il progetto, la sua evoluzione e le modalità di accesso, ma introduce anche una nuova sezione: “Progetti a bordo”. Qui sono presentati in forma sintetica tutti i casi d’uso già attivati su MarghERita, con indicazioni sull’ambito di intervento, i dati impiegati, le metodologie adottate e gli Enti coinvolti.

Si ricorda che MarghERita è a disposizione di tutte le Pubbliche Amministrazioni dell’Emilia-Romagna – Comuni, Unioni di Comuni, Province, Aziende sanitarie, Università, Agenzie, Società di servizi pubblici e altre istituzioni nazionali – che intendano candidare i propri progetti al bando regionale, la cui proroga temporale sarà formalizzata entro l’anno.

Grazie alla piattaforma, gli Enti possono anche collaborare tra loro per integrare e gestire grandi quantità di dati provenienti da fonti diverse, elaborarli ed estrarne informazioni utili al monitoraggio, alla pianificazione e alla valutazione delle politiche pubbliche.

