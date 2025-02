La Regione Emilia-Romagna ha prorogato il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali per l’utilizzo gratuito dell’HPC (High Performance Computer) “MarghERita”: la nuova scadenza è fissata al 31.12.2025.

MarghERita è a disposizione di tutte le Pubbliche Amministrazioni dell’Emilia-Romagna per integrare, gestire ed elaborare grandi quantità di dati e per far lavorare le amministrazioni assieme, tramite adesione al bando; visione insita anche nell’origine delle risorse che finanziano il progetto, il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), finalizzate a contrastare le disparità territoriali.

La piattaforma integra diverse soluzioni open source (per cui non ha costi di licenze) e utilizza 75 nodi fisici con elevate prestazioni e schede video, e un “data lake” da 230 terabyte di memoria flash e 700 terabyte di archiviazione, di proprietà di Regione e in gestione a Lepida.

MarghERita è stata progettata per garantire la “multitenancy”, quindi per servire contemporaneamente diversi utenti. Saranno avviati tutti i progetti valutati ammissibili fino alla saturazione della capacità di calcolo del sistema informatico.

