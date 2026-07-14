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Mare: primo rapporto Dimensione Subacquea Italiana, presentazione in Senato il 16/07

Mare: primo rapporto Dimensione Subacquea Italiana, presentazione in Senato il 16/07

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Mare: primo rapporto Dimensione Subacquea Italiana, presentazione in Senato il 16/07 Adnkronos

(Adnkronos) – Sarà presentato presso il Senato della Repubblica, il prossimo 16 luglio 2026 alle ore 15.30, il primo rapporto nazionale sulla Dimensione Subacquea Italiana 2026 – Osservatorio Underwater realizzato dall’Osservatorio Nazionale sull’Economia del Mare – OsserMare di Informare, azienda speciale della Camera di Commercio di Frosinone Latina, con il contributo scientifico del centro studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne, in collaborazione con il Pns – Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, Unioncamere e Assonautica Italiana, nell’ambito del percorso avviato nel 2025 attraverso il protocollo di collaborazione finalizzato alla costituzione dell’Osservatorio Nazionale Underwater. 

Il rapporto fornisce per la prima volta una perimetrazione economica e industriale delle imprese italiane che operano nella dimensione subacquea, offrendo una base conoscitiva indispensabile per accompagnare le future strategie nazionali e le politiche di sviluppo di un settore destinato a diventare uno dei principali ambiti di crescita dell’economia del mare e delle nuove economie strategiche del Paese. La presentazione del rapporto costituirà inoltre l’occasione per avviare un confronto istituzionale e industriale sul ruolo che l’Italia può assumere nello sviluppo della dimensione subacquea a livello europeo e mediterraneo, valorizzando competenze, capacità tecnologiche e filiere produttive già oggi presenti nel Paese. 

L’evento sarà trasmesso in diretta a partire dalle ore 15.30 e potrà essere seguito attraverso la Web TV del Senato della Repubblica: https://webtv.senato.it 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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