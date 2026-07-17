Mare, Petrucci (FdI): “Rapporto dimensione subacquea delinea perimetro economico filiera underwater”

(Adnkronos) – “Oggi viene presentato un grande ed importante studio che non è una semplice pubblicazione di uno studio ma delinea il perimetro economico ed industriale di quella che è la filiera underwater”, così la senatrice di Fratelli d’Italia, Simona Petrucci, alla presentazione del primo rapporto sulla dimensione subacquea italiana illustrato al Senato della Repubblica.
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