»
»
Mare, Musumeci: “Underwater e spazio sfide priorità per il governo”

Mare, Musumeci: “Underwater e spazio sfide priorità per il governo”

di |
Mare, Musumeci: “Underwater e spazio sfide priorità per il governo” Adnkronos

(Adnkronos) – “Questo governo è riuscito a fare del mare e della dimensione subacquea una priorità e una sfida che, insieme al mondo dello spazio, può dare all’Italia un prestigio internazionale”. Lo ha dichiarato Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, durante la presentazione del 1° Rapporto nazionale sulla Dimensione Subacquea Italiana organizzata al Senato su iniziativa della senatrice Simona Petrucci, presidente dell’Intergruppo Parlamentare sull’Economia del Mare.  

“L’Italia – ha proseguito il ministro – è fra i primi in Europa a lavorare sulla subacquea e siamo fra i primi ad esserci dotati di un quadro normativo senza il quale ci sarebbe un farwest. Il compito del contesto normativo è ora inserire sostenere questo processo di crescita per le imprese dell’underwater. Esaurito il Pnrr dobbiamo guardare a degli obiettivi concreti d’accordo con l’Ue per stimolare le piccole e medie imprese a sfidarsi sulla dimensione subacquea che non sarà più solo militare ma sempre aperta al mondo civile, interessata a conoscere i fondali marini. Conosciamo appena il 27% del mondo subacqueo ed è qui la sfida che deve vedere il mondo scientifico accompagnato dall’attività di governo”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche