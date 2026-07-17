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Mare, Musumeci: “Importante conoscere cosa incontreremo nei fondali marini”

Mare, Musumeci: “Importante conoscere cosa incontreremo nei fondali marini”

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Mare, Musumeci: “Importante conoscere cosa incontreremo nei fondali marini” Adnkronos

(Adnkronos) – “E’ importante non soltanto capire quanto sia profondo il mare, ma cosa incontreremo nel suo fondale. Pensate che più del 70 per cento di questo non è conosciuto, non è mappato. Ecco perché la dimensione subacquea acquista sempre più rilevanza sul piano scientifico e sul piano della sicurezza interna e internazionale.”, così il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, alla presentazione del primo rapporto sulla dimensione subacquea italiana illustrato al Senato della Repubblica. 

economia

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Redazione Key4biz

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