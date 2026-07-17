Mare, Acampora (Assonautica): “Da rapporto underwater risultati straordinari”

(Adnkronos) – “l rapporto nasce da un protocollo d’intesa che abbiamo sottoscritto in Unioncamere a settembre 2025 con il Polo nazionale della dimensione subacquea, con Unioncamere e Astronautica Italiana. Avevamo preso l’impegno di incominciare a ragionare su un osservatorio della Underwater. Oggi il primo campione censito ci dà dei risultati straordinari: un tasso di crescita elevatissimo; un tasso di crescita al 216 per cento”, lo ha detto il presidente di Assonautica Italiana, Giovanni Acampora, alla presentazione del primo rapporto sulla dimensione subacquea italiana illustrato al Senato della Repubblica.

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