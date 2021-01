Amministratore delegato,

Yoroi

Marco Ramilli è un informatico con una grande esperienza di hacking. Laureato in Ingegneria Informatica, ha un Dottorato di Ricerca in Sicurezza Informatica presso l’Università di Bologna in comunione con la University of California a Davis.

Durante il programma del suo dottorato ha lavorato per il Governo degli Stati Uniti (presso NIST, Divisione Security) dove ha eseguito parecchie ricerche sulle tecniche di evasione dei malware e sulle metodologie di violazione dei sistemi di voto elettronici. Ha poi collaborato con Palantir Technologies.

Ramilli ha deciso di ampliare la sua competenza di cyber security approfondendo le tematiche di sicurezza “Scada” con alcuni dei maggiori gruppi industriali italiani. Ha poi deciso di fondare Yoroi: un service provider di Cyber Security innovativo, sviluppando uno dei centri di difesa per la cyber security più performanti in circolazione.

Oggi in Yoroi è a capo di un gruppo di talentuosi hacker etici. Il suo Blog personale è nella classifica mondiale dei primi 50 blog di cyber security.