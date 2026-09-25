Il Consiglio di Amministrazione di FiberCop ha nominato Marco Nespolo Amministratore Delegato, con effetto dal 12 ottobre 2026.

Massimo Sarmi, che ricopre la carica di Presidente di FiberCop dal novembre 2020 e ha svolto anche il ruolo di Amministratore Delegato da gennaio 2025, continuerà nel suo ruolo di Presidente, garantendo continuità nella governance mentre la società prosegue lo sviluppo della rete nazionale in fibra ottica.

Nella seduta di oggi il Cda ha riconosciuto che sotto la guida di Massimo Sarmi la separazione di FiberCop è stata realizzata con successo, il PNRR è stato completato integralmente e una storica infrastruttura in rame si sta trasformando in una moderna rete ad accesso aperto.

Chi è Marco Nespolo

Marco Nespolo arriva dal gruppo Fedrigoni, società italiana specializzata in carte speciali per il packaging di lusso e le etichette premium per il vino, terzo operatore mondiale nel mercato dei materiali autoadesivi, e tra i primi operatori mondiali dei supporti RFID.

CEO del gruppo dal novembre 2018, Marco ha guidato la sua profonda trasformazione strategica, industriale ed organizzativa, ed il percorso di forte crescita internazionale anche tramite numerose acquisizioni. Prima di Fedrigoni, Marco è stato CEO del Gruppo Cerved, principale operatore italiano nel settore dei servizi e delle informazioni a supporto dei processi di gestione del credito. E’ entrato in Cerved nel 2013, prima come Direttore Generale Operativo e poi come CEO, e ne ha guidato la crescita sia organica che per acquisizioni, oltre che la transizione, dopo la quotazione nel 2014, a vera public company.

Nespolo ha iniziato la sua carriera nel 1997 come analista finanziario in Citibank, successivamente è passato alla consulenza strategica in Bain & Company tra il 1998 ed il 2005. Tra il 2005 ed il 2013 ha lavorato in Bain Capital Private Equity a Londra, dove si è occupato di sviluppo e creazione di valore post-acquisizione delle aziende in portafoglio in svariati settori e geografie a livello globale, assumendone in alcuni casi ruoli di leadership ad interim. Classe 1973, Marco ha una laurea magna cum laude in Economia Aziendale conseguita all’Università Bocconi di Milano nel 1996.

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