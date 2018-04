Vice president,

Samsung electronics Italia

Ad aprile 2018 Marco Hannappel è stato nominato vice president di Anitec-Assinform, l’Associazione aderente a Confindustria e alla Federazione Evoluta Confindustria Digitale che raggruppa le imprese Ict e dell’ Elettronica di Consumo in Italia. Hannappel fa parte di una squadra di sei vice presidenti che affianca il nuovo presidente Marco Gay.

In Samsung dal 2013, in precedenza ha ricoperto la carica di Head of Audio and Video Division. A marzo 2017 è stato nominato Vice President di Samsung Electronics Italia.

Ha iniziato il suo percorso professionale in Procter & Gamble, dove ha ricoperto ruoli con responsabilità crescenti fino alla nomina di market strategy and planning leader della divisione health & beauty care a livello italiano e successivamente della divisione oral care per l’Europa occidentale, presso la sede europea di Ginevra.

Successivamente ha maturato esperienze in Beiersdorf come gdo manager Italia e in Philips in qualità prima di senior director sales dell’area consumer lifestyle e poi di vice president e managing director di Philips TV per Italia, Grecia, Cipro e Malta, gestendo la Joint Venture TPV Technologies & Royal Philips e diventando ad e presidente di TPVision per il sud Europa.

Nel 2017 è stato confermato Vice Presidente di Anitec Confindustria.

Romano, si è laureato in economia aziendale presso l’Università degli Studi di Firenze.