Marco Gay nominato presidente di Anitec-Assinform

Anitec-Assinform, Associazione Nazionale delle imprese ICT e dell’Elettronica di Consumo, ha un nuovo Presidente. È Marco Gay. Raccoglie il testimone da Stefano Pileri, Presidente pro-tempore dal settembre scorso (dalla fusione in Anitec-Assinform di due delle più forti associazioni del digitale in Italia).

La nomina di Gay conferma le ambizioni del nuovo polo associativo sui fronti dello stimolo all’innovazione digitale nelle imprese e nel territorio, di accelerazione della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, della creazione di nuove competenze e della consapevolezza dell’impatto diffuso del digitale (cittadinanza digitale).

Torinese, 41 anni, Marco Gay ha maturato un’esperienza imprenditoriale di assoluto rilievo nel settore digitale e dell’innovazione. E’ socio e Amministratore Delegato di Digital Magics S.p.A., business incubator quotato all’AIM di Borsa Italiana. E’ consigliere di Amministrazione dell’Università Luiss Guido Carli e consigliere di Amministrazione di Talent Garden S.p.A..

Dal 2014 al 2017 è stato Presidente dei Giovani di Confindustria e VicePresidente di Confindustria. Da settembre 2017 è Presidente del Gruppo Tecnico “Formazione di sistema” di Confindustria.

Così ha dichiarato il neo Presidente nell’accettare il nuovo mandato: “Accetto con grande piacere questo nuovo incarico. Ringrazio Cristiano Radaelli per la responsabilità con cui ha fatto un passo di fianco per valorizzare il gioco di squadra. Mi impegno a far sì che la nuova Associazione sia il motore della crescita dell’ICT italiano, sia dentro che fuori la nostra Confindustria. Creeremo una squadra forte, equilibrata e qualificata per valorizzare le eccellenze dei territori e tutte le componenti associative e condividendo a fondo obiettivi, progetti e opportunità”.