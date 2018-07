Responsabile attività editoriali e creative, direttore della testata giornalistica,

Dazn Italia

La piattaforma Perform che offre il calcio in streaming live e on demand, ha nominato Marco Foroni come vice president operations, programming and content.

Professionista con un’esperienza consolidata nel settore, Foroni è stato Head di Fox Sports Italia dove come Direttore aveva la responsabilità delle attività editoriali, di produzione, di programmazione e di acquisizione dei diritti.

Prima di Fox Sports, Marco Foroni è stato il conduttore della UEFA Champions League per Mediaset per sei stagioni e, prima ancora, commentatore per Sky Sport Italia della Serie A, delle principali competizioni internazionali come Premier League, Liga, UEFA Champions League e di due edizioni dei Mondiali di calcio (2006 e 2010).