Marche, fondo perduto all’80% per il sostegno alle imprese turistiche

Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura.

Il bando ha come finalità la rivitalizzazione della competitività economica delle aree interne e rafforzare la capacità di accoglienza di turisti e di visitatori nelle Marche al fine di consentire il rilancio dei settori turistici maggiormente colpiti dalle misure restrittive adottate dalle autorità nazionali per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID 19, fornendo liquidità alle imprese ricettive utile ad interventi di adeguamento dell’offerta e di ampliamento della capacità ricettiva in termini quantitativi e qualitativi.

Soggetti Beneficiari

MPMI con sede operativa nell’Area Interna di Ascoli Piceno.

Comuni ricadenti Area Interna Ascoli Piceno: Comunanza, Force, Montedinove, Montemonaco, Rotella Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Castignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Carassai, Cossignano, Montalto delle Marche, Offida, Appignano del Tronto e Venarotta.

Sono ammessi all’intervento gli investimenti finalizzati all’esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ATECO 2007 per sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie):

55.10.00 Alberghi e strutture simili;

55.20.5 Attività ricettive rurali “country house”; esercizi di affittacamere; case ed appartamenti per vacanza e residence;

55.20.10 Villaggi turistici;

55.20.30 Rifugi di montagna;

55.30.00 Aree di campeggio.

Tipologia di spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni del presente bando le spese relative alle seguenti voci:

Voci di spesa Descrizione Opere civili Opere edili ed impiantistiche per adeguamento ed ampliamento delle strutture, volte a consentire l’adeguamento degli spazi fisici e dell’attività ricettiva per rispettare i requisiti di sicurezza, adeguare le modalità di fruizione degli stessi da parte degli utenti alla luce delle misure di social distancing nonché lavori di adeguamento delle strutture rispetto ai nuovi protocolli di sicurezza, diversificazione dei servizi. Acquisto beni/forniture Acquisto arredi, attrezzature, hw, sw ed altre forniture Spese per consulenze esterne Spese finalizzate e collegabili agli interventi indicati nel progetto (Limite di spesa al 10%) Personale Spese relative al personale direttamente coinvolto nel progetto calcolate in base a un tasso forfettario in misura pari al 10 % dei costi diretti rendicontati sulle voci di costo precedenti

Entità e forma dell’agevolazione

La dotazione finanziaria ammonta a euro 600.000,00.

Il costo complessivo ammesso alle agevolazioni per la realizzazione del progetto non può essere inferiore a € 30.000,00 (a fronte di un contributo pubblico di € 24.000,00) e non può essere superiore ad € 200.000 (a fronte di un contributo pubblico di € 160.000,00).

L’agevolazione consiste in un contributo pari all’80% della spesa approvata come ammissibile a finanziamento.

Il finanziamento massimo concedibile per i soggetti pubblici, gli organismi di ricerca e gli enti e associazioni senza scopo di lucro è pari al 100% dei costi ammissibili.

Scadenza

02/07/2021