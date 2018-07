Consigliere d’amministrazione Rai, indicato dal Governo anche Presidente del CdA

Marcello Foa è stato nominato, venerdì scorso 27 luglio, Consigliere d’amministrazione della Rai dal Consiglio dei ministri su proposta del Mef, come prevede l’ultima riforma della Tv pubblica. È anche indicato dal Governo come candidato alla presidenza della Rai, la nomina di presidente deve essere ratificata con una maggioranza qualificata dei 2/3 da parte della Commissione parlamentare di vigilanza, convocata per mercoledì 1 agosto per esprimere il suo voto vincolante.

Foa è un giornalista di 55 anni, amministratore delegato della Società editrice del Corriere del Ticino, e docente di comunicazione. A lungo firma de Il Giornale.