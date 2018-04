CEO,

ABA English

ABA English, la scuola di inglese online con sede a Barcellona, ha annunciato la nomina di Marc Vicente come nuovo CEO della società EdTech. Riceve il testimone da Javier Figarola.

Marc Vicente ha una vasta esperienza in aziende del settore digitale e dell’eCommerce, dove ha occupato varie posizioni manageriali in marketing, operazioni e gestione generale. Ha guidato strategie di crescita dirompente in aziende come Rakuten, Akamon, AVG, lastminute.com e, più recentemente, in Cdiscount, uno dei più grandi rivenditori digitali in Europa, con sede in Francia.

Nato a Barcellona, ha lavorato in diversi mercati – Gran Bretagna, Germania, Francia, Giappone.

Si è laureato in Turismo presso l’Università di Barcellona.