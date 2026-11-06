I risultati del Rapporto sullo stato di digitalizzazione dei comuni italiani

La digitalizzazione dei Comuni italiani ha compiuto un salto significativo, ma la disponibilità di piattaforme e servizi non coincide ancora con una Pubblica Amministrazione (PA) pienamente digitale. È questo il messaggio centrale del “Rapporto sullo stato di digitalizzazione dei comuni italiani”, realizzato da Dipartimento per la trasformazione digitale, Banca d’Italia e Anci: il PNRR ha costruito le infrastrutture, adesso occorre renderle sostenibili, sicure e utili nella gestione quotidiana degli uffici e nel rapporto con cittadini e imprese.

L’indagine su cui è stata redatta questa “Mappa dei Comuni digitali”, edizione 2026, ha raccolto le risposte di 4.177 Comuni, pari al 53% del totale. Il documento segnala che nel 2025 il 77% dei Comuni offriva almeno un servizio completamente online, contro il 27% del 2017. Un progresso indubbiamente netto, che però non significa che tutti i servizi siano digitalizzati o che i cittadini li utilizzino con la stessa frequenza.

I compiti fatti: piattaforme, cloud e servizi online

Secondo i dati del Dipartimento per la trasformazione digitale riportati nel documento, il PNRR ha coinvolto 7.886 Comuni su 7.896, finanziando oltre 58 mila progetti con più di 2 miliardi di euro. La migrazione al cloud ha interessato 7.601 enti e 83.084 servizi. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati conta 7.634 Comuni aderenti e 346 milioni di scambi nel 2025. L’83% degli enti ha inoltre riprogettato siti web e servizi secondo modelli condivisi.

Tra i risultati da consolidare:

la diffusione di servizi online, pagamenti digitali e notifiche elettroniche;

il passaggio al cloud e l’adesione alle piattaforme nazionali;

il rinnovamento dei siti comunali e l’aumento delle iniziative di assistenza: tra 2024 e 2025, i Comuni che ne hanno attivata almeno una sono saliti dal 53% al 62%.

Sono basi importanti, certo, che però misurano soprattutto l’attivazione di strumenti, ma la loro integrazione e il loro impatto sui procedimenti restano diseguali.

Il lavoro da portare a termine

La prima criticità è il personale. Oltre il 70% dei Comuni affida il ruolo di responsabile per la transizione digitale a una figura interna che svolge anche altri incarichi. Il 60% segnala la necessità di più addetti per la sicurezza informatica e la protezione dei dati. La carenza di competenze è indicata come ostacolo dal 62% degli enti, seconda solo alla scarsità di risorse economiche, citata dal 73%.

Anche la sicurezza richiede investimenti: circa un Comune su quattro riferisce di aver subito un attacco informatico con conseguenze sui servizi. Il 31% non dispone di un sistema di ripristino dopo incidenti o guasti. Sul fronte dei processi, solo il 27% utilizza la fascicolazione digitale per tutte le pratiche; il 27% non la utilizza affatto. Nonostante la diffusione della Piattaforma nazionale dati, inoltre, l’integrazione con i sistemi anagrafici e contabili riguarda in media appena il 37% degli enti.

Restano distanti anche i servizi dal cittadino: soltanto un terzo dei Comuni permette di consultare online sia lo stato di una pratica sia il fascicolo completo. Nei servizi sociali, nel 54% dei casi è ancora necessario recarsi allo sportello. L’offerta digitale, inoltre, non assicura un uso elevato: il rapporto rileva una forte variabilità tra enti e categorie di servizio.

La continuità dopo il PNRR è l’ultimo banco di prova. L’83% dei Comuni dichiara di aver pianificato attività per mantenere nel tempo almeno un intervento finanziato; tra quelli con piani di continuità, il 12% non ha ancora programmato le risorse. E il divario di maturità digitale cresce con la dimensione dell’ente: i piccoli Comuni, spesso con meno personale e minori capacità organizzative, rischiano di restare indietro.

La fase successiva non si misura quindi contando soltanto piattaforme attivate, perché la trasformazione digitale della PA si completerà quando i sistemi dialogheranno, i servizi saranno davvero fruibili e gli enti avranno competenze e risorse per mantenerli sicuri e aggiornati. In altre parole: il PNRR ha costruito le piattaforme, ora la sfida sarà farle funzionare.

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