Head of channel, Fujitsu Italia

L’11 gennaio 2018, Fujitsu Italia ha annunciato la nomina di Manuela Chinzi a head of channel. All’interno della struttura product business guidata da Massimiliano Ferrini, Chinzi ha il compito di coordinare le strategie dell’azienda rivolte al canale indiretto, con un focus particolare sulla distribuzione e sullo sviluppo del business.

Manuela Chinzi è entrata in azienda nel 2006 in qualità di partner account manager. In Fujitsu, ha ricoperto ruoli di gestione sempre in area canale, fino ad assumere il ruolo di sales area manager Italy North e, successivamente, di sales out manager. In precedenza ha lavorato in IBM e Lenovo.

Si è laureata in Statistica presso l’Università Statale di Milano.