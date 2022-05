Di Ruben Razzante

Data di pubblicazione: aprile 2022

ISBN: 9788813379797

Cedam editore

Prezzo: 45,00 euro

La progressiva digitalizzazione delle nostre vite pone nuove sfide per i singoli, per le istituzioni e per il mondo delle imprese. L’innovazione tecnologica disegna scenari inimmaginabili solo fino a pochi anni fa e rivoluziona il modo di fare informazione e, in generale, i meccanismi di produzione e fruizione di contenuti creativi. Si assiste a un incalzante processo di disintermediazione alimentato dal web e dalle piattaforme social, che amplifica in maniera poderosa i messaggi e genera un’overdose di informazioni spesso non vagliate e non verificate. Il “pulpito globale” della Rete, oltre che concorrere ad erodere in maniera progressiva la sovranità degli Stati, mette a dura prova la fiducia dei cittadini, che in alcuni contesti vedono evaporare l’idea di una informazione di qualità e di pubblica utilità, prodotta professionalmente, ancorata a dati di realtà e filtrata attraverso gli elementi dell’etica e della deontologia. Solo il diritto può svolgere una funzione riequilibratrice nell’infosfera, individuando nuovi modelli regolatori in grado di coniugare libertà e responsabilità.

La nona edizione di questo Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione vuole offrire a cittadini, imprese e istituzioni le conoscenze fondamentali per essere soggetti consapevoli e attori protagonisti dell’incessante cambiamento che attraversa il mondo delle comunicazioni.

Ruben Razzante è Professore di Diritto dell’informazione, di Diritto della comunicazione per le imprese e i media e di Diritto europeo dell’informazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove si è laureato in giurisprudenza e in scienze politiche, e di Diritto dell’informazione e deontologia giornalistica alla Lumsa di Roma. E’ giornalista professionista e docente ai corsi promossi dall’Ordine dei giornalisti. Collabora come editorialista con quotidiani (QN Quotidiano Nazionale, Il Giorno, La Gazzetta di Parma, lanuovabq.it, ilgiornale.it), e periodici (il settimanale Oggi) e cura un blog sull’Huffington Post. Ha dato alle stampe, oltre alle nove edizioni del presente Manuale, Giornalismo e comunicazione pubblica (Milano, 2000), Informazione: istruzioni per l’uso (Padova, 2014), L’informazione che vorrei (Milano, 2018), La Rete che vorrei (Milano, 2020). Ha fondato e cura il portale www.dirittodellinformazione.it. Nel 2020 è stato nominato membro esperto dell’Unità di monitoraggio del Governo italiano per le azioni di contrasto alle fake news sul Covid-19. E’ membro dell’Advisory Board di Assolombarda per il sociale. Svolge un’intensa attività consulenziale per importanti studi legali, aziende e associazioni di categoria negli ambiti della gestione dei media, delle strategie di comunicazione e lobbying e della tutela dei diritti in Rete.