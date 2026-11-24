Pioggia di emendamenti alla Legge di bilancio su digitale, cybersecurity e Intelligenza Artificiale. In attesa dei segnalati che saranno individuati tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre.

E’ scaduto martedì scorso il termine ultimo per presentare gli emendamenti alla Legge di Bilancio, mentre oggi la Commissione Bilancio della Camera comunica l’elenco degli emendamenti dichiarati inammissibili. Nel fascicolo degli emendamenti c’è una pioggia di richieste dal Parlamento che riguardano digitale e cybersecurity, temi caldissimi soprattutto alla luce degli attacchi e del caos delle scorse settimane, fra attacchi ai frigoriferi e bombmailing alle scuole. Le fibrillazioni dei giorni scorsi sono risultate in una serie di nuove proposte che spaziano dal divieto di social per i minori ai fondi aggiuntivi per trattenere gli esperti di cyber nel nostro paese e in particolare nella PA.

Ascoltati gli appelli di Ke4Biz

Ascoltati gli appelli lanciati da Key4Biz per la costituzione di un fondo per la cybersecurity (diversa dalle spese per la difesa) e fondi aggiuntivi per aumentare l’uso dell’Intelligenza Artificiale (soltanto 30 milioni) nelle aziende aumentano, dopo che nella prima versione della Manovra soltanto lo 0,1% del totale era stato riservato al Cloud. Resta da capire se gli emendamenti proposti passeranno il vaglio dei segnalati, visto che si tratta di misure economicamente aggiuntive per il Bilancio. Key4Biz ha fatto una selezione degli emendamenti più significativi presentati.

Arrivano emendamenti per

1) Istituire un Fondo per la cybersicurezza

2) quelli che ci ha anticipati la Pastorella: una sfilza di voucher per AI, digitale e cyber per PMi e aziende

3) stipendi più alti nella PA per esperti cyber

4) Un fondo per formare i docenti all’AI e all’educazione cibernetica

5) L’uso dell’AI in sanità

6) L’uso dell’AI nella Difesa

A questo punto dobbiamo vedere quali di questi emendamenti verranno approvati.

Le prossime tappe in Commissione Bilancio (Camera)

L’iter della Legge di bilancio proseguirà i prossimi giorni con i ricorsi sulle inammissibilità, la cui scadenza per presentare eventuali ricorsi è fissata a domani, martedì 24 novembre alle ore 14,00, con l’esito definitivo del riesame atteso per le ore 20,00 dello stesso giorno.

L’individuazione dei “segnalati”, con la definizione e la consegna delle proposte prioritarie (gli emendamenti segnalati dai gruppi parlamentari) è prevista tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre.

La votazione degli emendamenti non è ancora indicata con una data ufficiale esatta per l’inizio dei voti sui segnalati. Secondo alcune ricostruzioni, l’allungamento dei tempi parlamentari dovrebbe far slittare il voto sulle modifiche in Commissione dopo l’8 dicembre 2026, con l’obiettivo di chiudere l’esame in Aula alla Camera intorno al 22-23 dicembre prima del passaggio definitivo al Senato entro fine anno.

Emendamenti in materia di social e minori

Il tema della protezione dei minori nell’utilizzo dei social network è oggetto di un gruppo particolarmente numeroso di emendamenti: sono infatti 13 le proposte presentate da diverse forze politiche, accomunate dall’obiettivo di introdurre maggiori limitazioni all’accesso dei più giovani alle piattaforme digitali.

Le iniziative si inseriscono nel più ampio dibattito sulla sicurezza dei minori online e sulla necessità di contrastare i rischi connessi all’utilizzo precoce e non regolamentato dei social network. Tuttavia, è probabile che queste proposte non trovino accoglimento nell’ambito della Legge di Bilancio, considerato che la maggioranza ha già presentato un emendamento specifico al decreto Sicurezza, destinato a confluire nel disegno di legge Mennuni-Madia, che prevede, nelle more dell’adozione dell’EU Kids Act, il divieto di accesso ai social network per i minori di 13 anni.

Cybersecurity e sicurezza digitale

Tra gli interventi di maggiore interesse figura il rafforzamento del ruolo dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) in occasione di grandi eventi, anche sportivi, attraverso un maggiore coinvolgimento nelle attività di prevenzione e gestione dei rischi informatici. Altre proposte intervengono sul contrasto ai gruppi organizzati responsabili di reati violenti, prevedendo aggravanti quando vengono utilizzati strumenti informatici per occultare le comunicazioni o ostacolare le indagini.

Particolare attenzione è inoltre dedicata alla sicurezza degli utenti online e alla prevenzione dei fenomeni di autolesionismo. In questo ambito si inserisce la proposta che punta a contrastare l’istigazione all’autolesionismo attraverso la rimozione dei contenuti digitali pericolosi, la conservazione dei dati e l’introduzione di specifici obblighi a carico dei prestatori di servizi intermediari.

Un ulteriore ambito riguarda la protezione dei dati sanitari, per il quale vengono proposti requisiti obbligatori di sicurezza informatica nella gestione e nell’accesso alle informazioni. Si aggiungono interventi in materia di educazione digitale, con il rifinanziamento di iniziative formative dedicate all’uso responsabile dell’intelligenza artificiale e alla diffusione della cultura della cybersicurezza, nonché misure per garantire la continuità operativa e la sicurezza degli investimenti digitali nel settore della difesa.

Incentivi alle imprese e ai professionisti

Un altro filone consistente riguarda il sostegno agli investimenti tecnologici delle imprese e dei professionisti, attraverso agevolazioni fiscali, crediti d’imposta e contributi destinati all’acquisto di servizi e soluzioni digitali.

Le proposte mirano innanzitutto ad ampliare il perimetro degli incentivi già esistenti, includendo gli abbonamenti a software gestionali, servizi cloud, strumenti di intelligenza artificiale e soluzioni di cybersicurezza. Viene inoltre proposta l’estensione delle agevolazioni agli studi professionali associati, così da consentire anche a queste realtà di beneficiare degli strumenti di sostegno alla digitalizzazione.

Particolare attenzione è riservata alle micro, piccole e medie imprese, per le quali vengono ipotizzati incentivi specifici all’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale e sicurezza informatica. In questa direzione si collocano anche le proposte che prevedono crediti d’imposta, fino a 25.000 euro, per l’acquisto di servizi e soluzioni di cybersicurezza, compresi quelli continuativi, e agevolazioni per gli investimenti condivisi tra imprese appartenenti alla stessa filiera produttiva.

Tra le misure figura anche il sostegno alle nuove assunzioni nelle imprese che operano nei settori del cloud computing e della cybersecurity, con l’obiettivo di favorire la crescita occupazionale e la disponibilità di competenze specialistiche in comparti strategici per la competitività nazionale.

Fondi per “Investo Digitale”

Un capitolo specifico è rappresentato dalle proposte relative al programma «Investo Digitale», oggetto di diversi emendamenti presentati da PD, Lega, Azione e Italia Viva.

Le iniziative, pur provenendo da gruppi parlamentari differenti, condividono l’obiettivo di introdurre uno strumento strutturato di sostegno agli investimenti delle imprese nella trasformazione digitale.

Il programma dovrebbe favorire l’adozione di tecnologie e servizi innovativi, con particolare riferimento alla cybersicurezza, all’intelligenza artificiale, alla gestione e valorizzazione dei dati, al commercio elettronico e all’innovazione dei processi organizzativi.

La pluralità di proposte sul tema evidenzia un interesse trasversale verso la creazione di una misura dedicata, capace di accompagnare le imprese nel percorso di modernizzazione tecnologica e di rafforzarne la competitività.

Pubblica amministrazione e infrastrutture strategiche

Un capitolo specifico è rappresentato dalle proposte relative al programma «Investo Digitale», oggetto di diversi emendamenti presentati da PD, Lega, Azione e Italia Viva.

Le iniziative, pur provenendo da gruppi parlamentari differenti, condividono l’obiettivo di introdurre uno strumento strutturato di sostegno agli investimenti delle imprese nella trasformazione digitale.

Il programma dovrebbe favorire l’adozione di tecnologie e servizi innovativi, con particolare riferimento alla cybersicurezza, all’intelligenza artificiale, alla gestione e valorizzazione dei dati, al commercio elettronico e all’innovazione dei processi organizzativi.

La pluralità di proposte sul tema evidenzia un interesse trasversale verso la creazione di una misura dedicata, capace di accompagnare le imprese nel percorso di modernizzazione tecnologica e di rafforzarne la competitività.

Intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale costituisce un tema trasversale a numerosi emendamenti, ma è anche oggetto di proposte specifiche finalizzate a sostenerne la diffusione nel sistema produttivo e a favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali.

Una prima linea di intervento riguarda l’estensione delle agevolazioni per gli investimenti tecnologici e i servizi cloud anche alle soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, nonché l’ampliamento delle categorie di beni strumentali immateriali che possono beneficiare degli incentivi fiscali.

Parallelamente, vengono proposte misure specifiche per favorire l’adozione dell’IA da parte delle micro, piccole e medie imprese, anche attraverso il rafforzamento delle risorse destinate agli investimenti tecnologici.

Un secondo filone riguarda il sostegno alle startup innovative. In particolare, alcuni emendamenti propongono l’introduzione di strumenti finanziari dedicati alla nascita, al finanziamento e alla crescita delle startup operanti nel settore dell’intelligenza artificiale, attraverso l’istituzione di un fondo specifico.

Nel complesso, le proposte mirano a favorire non soltanto l’acquisto e l’utilizzo di tecnologie di IA da parte delle imprese esistenti, ma anche lo sviluppo di un ecosistema nazionale dell’innovazione, capace di sostenere nuove iniziative imprenditoriali e rafforzare la competitività tecnologica del Paese.

Ci sono già risorse economiche stanziate?

Per quanto riguarda gli interventi, non è possibile ricavare gli importi complessivi. In particolare, non sono indicati:

La dotazione finanziaria proposta per “Investo Digitale”.

Le risorse aggiuntive richieste per i fondi nazionali di cybersicurezza.

Gli stanziamenti per la digitalizzazione della Motorizzazione e degli enti locali.

L’ammontare dei crediti d’imposta per IA, cloud e cybersecurity, fatta eccezione per il massimale di 25.000 euro previsto dall’emendamento 12.081 per l’’introduzione di un credito d’imposta per le piccole e medie imprese (PMI) che investono in servizi e soluzioni di cybersicurezza.

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