Manovra, solo lo 0,1% per il cloud

Oggi ampio focus sulla Manovra 2027, con un’analisi critica sulle misure per la trasformazione digitale: su 26 miliardi di euro solo lo 0,1% per il cloud. Una misura marginale, priva di fondi e priva di visione, che rende più incerto il futuro industriale del nostro Paese?

Invece, sul fronte TLC, Poste Italiane ha comunicato che nell’ufficio postale di Piazza San Silvestro a Roma nascerà il primo test di corner Tim, un nuovo progetto sperimentale nell’ambito dell’integrazione commerciale tra le due società.

Infine, dalla Francia arriva una proposta che fa già discutere sia le Big Tech che le piattaforme francesi. Un emendamento alla legge di bilancio 2027 introduce un contributo di 5,5 centesimi per ogni gigabyte generato da piattaforme come Google, Meta, Netflix, Amazon e Akamai, probabilmente anche TikTok.

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