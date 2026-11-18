La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

6.600 emendamenti alla manovra, è record. Ipotesi maxi-condono

Nel giorno in cui sulla manovra sono stati presentanti circa 6.600 emendamenti, un record per questa legislatura, Giorgia Meloni prova a serrare i ranghi di una coalizione. Di prima mattina la premier riunisce in video Antonio Tajani, Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Giancarlo Giorgetti. Oltre un’ora e mezza per fissare tre comandamenti: procedere in modo “unitario”, mantenere “in ordine i conti pubblici” e garantire coperture “certe e puntuali”. Una dichiarazione di concordia dietro la quale ciascun alleato coltiva però le proprie battaglie, con un occhio già alle urne, disseminate tra i circa 2.000 emendamenti della maggioranza.

A fare da collante ci sarebbe un maxi-condono. Non una nuova sanatoria, assicurano gli alleati, ma una via d’uscita per le pratiche sepolte da decenni negli uffici comunali. L’intesa, tradotta in emendamenti da FdI, punta a fissare un termine entro il quale i Comuni dovranno dare risposta alle vecchie domande di condono, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legge, e a consentire alle Regioni di sbloccare le sanatorie del passato, a partire da quella del 2003 in Campania, arrivando anche al 1994 e 1985. Resta in ballo anche la regolarizzazione dei piccoli abusi. “Non si tratta di aprire nuovi condoni” ma di rispondere alle famiglie in attesa “da 10, 20, 30 anni”, spiega Lupi.

Pensioni, sanità, scuola e sicurezza sono le quattro priorità scolpite nelle comunicazioni che filtrano alla fine del vertice. Una cornice abbastanza larga da accogliere tutti, più stretta quando le ambizioni incontrano la prudenza contabile del ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti. Tanto più nelle ore in cui da Bruxelles Valdis Dombrovskis intravede l’uscita dalla procedura per deficit eccessivo già nel 2027, seppur resti l’ombra di un debito pubblico che supera persino quello greco. Il viceministro Maurizio Leo parla di “fine tuning”, ma la messa a punto promette già un bagno di realtà. A partire dalle pensioni, fronte sul quale le distanze riaffiorano subito. La Lega non molla Quota 64 e, dopo un nuovo confronto tra Matteo Salvini, Claudio Durigon e Alberto Gusmeroli, ribadisce di puntare a farla partire nel 2027. La misura viaggerà su un provvedimento autonomo, ma nelle intenzioni leghiste le risorse del Fondo previdenza presente in manovra sono già prenotate.

Per FI e Noi Moderati la battaglia prioritaria è un’altra: rivalutare pienamente le pensioni fino a 3mila euro, anziché 2.450. Gli azzurri e i leghisti chiedono poi invece all’unisono 48 milioni l’anno per la previdenza dedicata alle forze dell’ordine. Sulla sicurezza la Lega rilancia poi Strade Sicure: 10mila militari per tutto il 2027, compresi i 500 aggiuntivi di Milano. La caccia alle coperture attraversa anche la sanità, dove gli alleati sperano di recuperare altri 500 milioni, forse rimodulando la carta anziani sostenuta da FI. Sulla scuola la retromarcia sui quasi 7mila posti da tagliare è già innestata: resta da capire se la sforbiciata sarà cancellata o soltanto rinviata al 2029.

Il cantiere delle modifiche si allarga al fisco. Dopo la rivolta delle banche, si va verso una traiettoria più morbida per la stretta sui crediti del Superbonus, dimezzando da dieci a cinque anni la diluizione delle compensazioni o introducendo una franchigia. Ma sugli istituti di credito gli alleati tornano a dividersi: la Lega chiede di alzarne il contributo aumentando l’Ires, mentre FI rifugge nuovi sacrifici. Destinata a cambiare anche l’exit tax del 26%: i leghisti puntano a salvare startup e Pmi innovative, gli azzurri alzare a 5 milioni la soglia, come dovrebbe prevedere anche la correzione del governo.

Il centrosinistra presenta 17 emendamenti unitari. Si discute sulla patrimoniale

Alla fine di una giornata di confronto serrato, il centrosinistra trova la quadra sugli emendamenti comuni alla legge di Bilancio. A metterli nero su bianco sono stati i capogruppo di Pd, M5S, Avs e IV in Commissione Bilancio della Camera. Manca Più Europa, che non ha rappresentanti in commissione ma che ha fatto pervenire dei desiderata agli alleati. Si va dal salario minimo agli investimenti nella scuola, dal rifinanziamento della sanità al fondo affitti. Fino alle rivalutazioni delle pensioni. Un lavoro lungo che ha vissuto anche il giallo della sospensione dei lavori da parte del M5S che aveva denunciato lo stop alle coperture tramite la tassazione degli extraprofitti di banche, società energetiche e “lobby delle armi” da parte di Italia Viva. Un nodo politico, lo definiscono. Tanto da portare i Cinque Stelle ad abbandonare i lavori. Il resto della coalizione, però, non se ne avvede e continua il lavoro.

Fonti parlamentari del M5S, tuttavia, riferiscono che è servita una “riunione di fuoco” per fare rientrare l’incidente e fare in modo che i lavori sugli emendamenti unitari riprendessero. In ogni caso, alla fine, gli extraprofitti sono entrati negli emendamenti del centrosinistra come copertura alle proposte di modifica. È tuttavia la patrimoniale a turbare gli animi all’interno della coalizione (oltre al sostegno in armi all’Ucraina). Giuseppe Conte si è già detto contrario alla misura di una patrimoniale sulle grandi ricchezze: la proposta della Cgil propone di tassare quelle dai 5 milioni di euro. Avs abbassa questa soglia a 2 milioni. Contrari anche Matteo Renzi e Italia Viva. Favorevoli, oltre ad Avs, anche i dem: la segretaria Elly Schlein, in un recente confronto con gli alleati, si è detta disponibile a discutere della misura. L’idea è finita anche sul tavolo del programma di centrosinistra, durante i lavori sul fisco, ed è stata una delle ragioni che hanno portato ad aggiornare la seduta a oggi. Da Avs avvertono: “senza patrimoniale non c’è coalizione”.

Cambia il capogruppo in senato della Lega. Giù Romeo sale Dreosto

Massimiliano Romeo non è più il presidente dei senatori della Lega. La sua resistenza è finita ieri sera contro la sfiducia votata dai colleghi con 22 sì e 5 no, coperti dal segreto. Romeo che non si era dimesso è ora sostituito dal friulano Marco Dreosto. È il primo “repulisti” nel partito di Matteo Salvini a tre settimane dal congresso straordinario di Milano. Un dietrofront tanto annunciato quanto imposto, che si abbatte sul senatore lombardo che più ha sposato la “crociata dei nordisti” contro i “salviniani”. E che passa attraverso la carta della sfiducia condivisa da 20 senatori su 29 con altrettante firme. Non avrebbe votato Massimo Garavaglia, il senatore che ha sfidato Salvini al congresso strappando quasi il 25% dei consensi, e che uscendo, ha detto di non aver votato Dreosto. Una sfiducia a Romeo, a scrutinio segreto come prevede il regolamento, che i fedelissimi del “capitano” assicurano di aver cercato comunque di evitare.

Assente Matteo Salvini, che ha sempre relegato la questione a una decisione dei suoi parlamentari, certo che “sceglieranno secondo coscienza, senza che questo metta in discussione nulla” e constatando che “il congresso è finito come è finito”. Si chiude così la prima stagione della saga più tormentata per il Carroccio dopo mesi di accuse incrociate e richieste dei “ribelli” di avere una leadership collegiale e più attenzione verso il nord. In testa, oltre a Romeo, ci sono i governatori Attilio Fontana, Maurizio Fugatti, Massimiliano Fedriga e Luca Zaia. In ogni caso e per ora, Romeo mantiene il ruolo di segretario della Lega lombarda. Il commissariamento del fortino lombardo incombe ancora, forse a mò di minaccia mentre sono stati sospesi tutti i congressi locali del Carroccio, tranne quello di Varese. Ufficialmente per concentrarsi sulle prossime Politiche, ma probabilmente temendo un’avanzata dei candidati anti Salvini.

Alla Camera

Dopo che ieri ha approvato definitivamente la pdl per il contrasto all’antisemitismo, l’ Assemblea della Camera tornerà a riunirsi alle 9.30 per l’informativa urgente del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sulla guerra ibrida e cognitiva. A seguire discuterà sulla pdl sulle mozioni sul diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell’Ue, sulle mozioni per tutelare l’operato della Corte penale internazionale e sulla mozione sulle politiche per il clima e impegni per la 3P Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP31) di Antalya.

A seguire, esaminerà la pdl della revoca della cittadinanza, il ddl sul divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato, il ddl sulle circoscrizioni giudiziarie, la pdl sul registro nazionale degli orfani per crimini domestici e il DL sull’ambiente. Come di consueto, alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata (question time).

Per quanto riguarda le Commissioni , la Affari Costituzionali svolgerà audizioni sui ddl sull’attribuzione a Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto di particolari forme di autonomia e discuterà sulla pdl sul contrasto del fondamentalismo religioso. La Giustizia dibatterà sulla pdl sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali, sulle pdl sulla sospensione feriale dei termini processuali e sul ddl sulla delega per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali.

La Affari Esteri con la Politiche dell’Ue incontrerà il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari esteri della Repubblica di Moldova, Mihai Popsoi. Infine, discuterà sulle proposte di risoluzione sulle iniziative contro l’applicazione della pena di morte in Israele. La Difesa discuterà sullo schema di DM sulla progressiva implementazione di suite operative multi-missione multi-sensore (MMMS) su piattaforma condivisa Gulfstream G550 “Green” base JAMMS e sullo schema di DM sul potenziamento della capacità di sorveglianza, esplorazione, acquisizione informativa e intervento a livello tattico delle varie componenti dell’Aeronautica militare.

La Finanze , con la rispettiva del Senato, audirà Giulio Centemero e successivamente discuterà sulla sua proposta di nomina a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). La Cultura dibatterà sulla proposta di risoluzione sulla candidatura della European paper route all’inserimento tra gli itinerari culturali certificati dal Consiglio d’Europa e iniziative per la valorizzazione dell’artigianato della carta e sulla proposta di risoluzione per favorire la realizzazione della rete nazionale dei luoghi e degli itinerari danteschi. Svolgerà audizioni sul ddl sulla riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale. La Ambiente , con la Attività Produttive, si confronterà sullo schema di Dlgs sulle tecnologie a zero emissioni nette e inizierà l’esame del DL sul piano straordinario per i Campi Flegrei e sulla protezione civile.

La Trasporti svolgerà audizioni sullo schema di Dlgs sul nuovo codice della strada ed esaminerà dell’atto Ue sulla semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e il ddl sulla governance portuale e il rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale. La Attività Produttive svolgerà audizioni sulle prospettive industriali del sito siderurgico di Taranto e proseguirà l’esame della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026. La Lavoro si confronterà sulle proposte di risoluzione sulla crisi del comparto del customer service e dei contact center e svolgerà audizioni sulle proposte di risoluzione sull’estensione della rendita contributiva anche agli iscritti alla Fondazione Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012.

La Affari Sociali riprenderà l’esame del ddl sulla legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine e si confronterà sul ddl sul documento riepilogativo delle informazioni riguardanti le prestazioni sanitarie eseguite. Infine, svolgerà audizioni sulle pdl per l’istituzione del servizio civile per persone anziane attive. La Agricoltura proseguirà l’esame della pdl sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. La Politiche dell’Ue si confronterà sullo schema di Dlgs sui requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali.

Al Senato

L’ Assemblea del Senato tornerà a riunirsi alle 10.00 per l’esame confrontarsi sul ddl per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative. Alle 11.00 ascolterà per l’informativa urgente del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sulla guerra ibrida e cognitiva. A seguire dibatterà sul decreto-legge per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2026/2027, per l’accompagnamento delle misure del Pnrr di competenza del Ministero dell’istruzione, per la promozione dell’integrazione degli studenti stranieri nell’ambito scolastico.

Al momento il sito del Senato risulta bloccato e non ci è possibile riportare le attività delle Commissioni.

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