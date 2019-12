L'emendamento bloccato dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, non compromette l'iter avviato dal ministro Paola Pisano per le 100 assunzioni.

“Le assunzioni vanno avanti regolarmente, era una norma tecnica, ma superabile”, l’ha dichiarato a Key4biz una fonte al ministero dell’Innovazione, spegnendo così le voci diffuse da alcuni organi di stampa, secondo cui tra le 15 misure stralciate oggi dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ci sarebbe anche quella del blocco definitivo delle assunzioni al Dipartimento per la trasformazione digitale.

Invece, tra le misure giudicate inammissibili dalla presidenza del Senato figurano la Tobin tax e il rinvio del mercato tutelato dell’energia. Stop anche alla misura sulla canapa, in sostanza una liberalizzazione della cannabis con principio attivo thc inferiore allo 0,5 per cento. Le norme sono state dichiarate inammissibili, ha riferito Casellati, in quanto estranee a quanto previsto dall’articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica del 2009.

Per quanto riguarda le misure sul digitale avanzate dal ministro dell’Innovazione nella manovra, domani saranno illustrate in modo approfondito da Paola Pisano, che presenterà a Roma dalle ore 17:00 il Piano Nazionale Innovazione, ossia la visione e la strategia che guideranno lo sviluppo tecnologico, inclusivo e sostenibile del Paese.