Manovra, Key4biz-Gasparri-Confimprenditori: ‘No alla web tax alle PMI’

Web tax, vertice tra i leader di maggioranza nel weekend o lunedì. Il 2 dicembre in Senato conferenza stampa con anche il senatore Maurizio Gasparri e il presidente di Confimprenditori Stefano Ruvolo per lo stralcio dell’estensione della web tax alle Pmi.

L’effetto Trump sulle aziende di Musk. I fondi raccolti saranno utilizzati principalmente per l’acquisto di un numero significativo di chip NVIDIA, fondamentali per addestrare modelli di IA sempre più sofisticati. Grandi vantaggi dalla vittoria di Trump anche per Tesla e SpaceX.

Startup, le nuove regole per farle decollare. Emendamento per sostenere il venture capital al Ddl Concorrenza lunedì in Parlamento.

