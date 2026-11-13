Manovra: dal taglio Irpef vantaggi per i ceti medio-alti, nel 2027 pensioni più leggere per molti. Cosa succede in Parlamento

Giorgetti chiude le audizioni alla legge di bilancio rivendicando un approccio asburgico. “Dal governo norme sudamericane”: è scontro aperto tra Messina e Meloni. Arriva l’intesa tra imprese e sindacati su contratti e rappresentanza. Meloni rilancia sull’Ucraina: l’Ue parli con una voce sola. Gelo da Merz-Macron. Centrosinistra, si lavora a intesa su politica estera ma resta nodo armi a Kiev.

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Giorgetti chiude le audizioni alla legge di bilancio rivendicando un approccio asburgico

I “muri portanti” della manovra non si toccano, mentre sui “tramezzi” il governo è disposto ad aprire al confronto con il Parlamento, a patto che ogni proposta di modifica abbia adeguate coperture finanziarie. È questa la linea tracciata da Giancarlo Giorgetti nell’audizione in Parlamento. Il ministro dell’Economia rivendica la serietà di un approccio “asburgico” e avverte, rivolto tanto all’opposizione quanto alla maggioranza: “La realtà impone un equilibrio tra auspicabile e necessario”. Il titolare del Mef ha voluto chiarire subito i margini per le modifiche in Parlamento, smentendo che i giochi siano già chiusi, ma fissando paletti rigidi. “La discussione come sempre accade è aperta tra le forze parlamentari anche di maggioranza, ognuna con le proprie sensibilità e proposte”, spiega Giorgetti, ricordando i suoi trascorsi estivi da giovanissimo muratore (“magutt”) per illustrare la differenza tra strutture portanti e pareti divisorie: “I muri portanti non si toccano”.

Come sempre, Giorgetti richiama al rispetto dell’equilibrio dei conti. Rivendica che la manovra punta innanzitutto al “sostegno ai redditi delle famiglie”, concentrando gli interventi su potere d’acquisto, lavoro e servizi essenziali, senza trascurare crescita, sicurezza e autonomia energetica. L’ufficio parlamentare di bilancio e la Banca d’Italia hanno però sollevato rilievi sugli effetti distributivi. La presidente dell’Upb Lilia Cavallari ha evidenziato che l’ampliamento del secondo scaglione Irpef da 50 a 55mila euro concentra i vantaggi sui redditi medio-alti (ne beneficia l’89% dei dirigenti con 444 euro medi, contro il 12% degli impiegati e l’1% degli operai), mentre il ritorno nel 2027 alla rivalutazione per fasce delle pensioni colpirà un quarto dei pensionati, con perdite permanenti tra 144 e 1.357 euro annui. Sul capitolo previdenziale, un fronte interno aperto con la Lega, Giorgetti si è detto disponibile a valutare forme di flessibilità. Passando alle coperture, Giorgetti sa che l’aumento delle tasse sulle banche è un nervo scoperto in maggioranza.

E al centrodestra si rivolge, mettendo a verbale che il “contributo che si è reso necessario richiedere al settore bancario e assicurativo” non è volto “a indebolirlo, né a comprometterne la capacità di sostenere famiglie e imprese. Non si tratta di un prelievo straordinario sugli extraprofitti” ma è sì uno dei “muri portanti”. Replicando alle critiche, Giorgetti ha rivendicato “la politica asburgica di questi quattro anni”. Il ministro ha ricordato che lo Stato ha assorbito nel bilancio 140 miliardi di euro legati al Superbonus tra il 2023 e il 2026 (18 miliardi nel 2023, 39 nel 2024, 40 nel 2025 e 42 nel 2026), un onere senza il quale “il rapporto debito/Pil in questo Paese sarebbe già disceso al 132%”. Con Giorgetti teminano le audizioni e la Camera si avvia verso la vera discussione sulla legge di bilancio. Martedì alle 18.00 scatterà il termine per la presentazione degli emendamenti e poi partirà la discussione.

“Dal governo norme sudamericane”: è scontro aperto tra Messina e Meloni

C’è una parola che torna nello scontro tra Giorgia Meloni e Carlo Messina: “rispetto”, quello che il numero uno di Intesa Sanpaolo pretende dopo aver “messo la faccia” sul patto dello scorso anno tra banche e governo che considera tradito. E quello che la premier rivendica per le scelte di una manovra improntata alla “giustizia”. “Aiutateci ad aiutare il Paese”, esorta il banchiere al cospetto della Commissione banche, bollando il differimento dei crediti del superbonus come una “formula sudamericana” e denunciando una proposta “non coerente con la Costituzione”. “Cerchiamo di darci una mano reciprocamente”, ribatte la premier da Dublino. Parole dalla forza contraria, dietro le quali si agitano i miliardi della finanziaria e una fiducia reciproca ormai finita in rosso. “La presidente del Consiglio ha fatto un buon lavoro e riconosco che ha grandi capacità”, concede Messina. Si scusa per la franchezza: il dolore, forse, lascia poco spazio alla diplomazia.

“L’anno scorso sono stato il promotore dell’accordo” sul contributo delle banche “dopo un colloquio con Meloni”, ricorda, rivendicando di aver difeso l’intesa triennale davanti agli investitori internazionali, convincendo anche chi minacciava azioni di responsabilità. “Oggi” quegli stessi investitori “non capiranno”, avverte, preoccupato dal rischio di disperdere un patrimonio difiducia prezioso in un Paese dall’alto debito. Meloni, appena approdata a Dublino, non lascia cadere l’affondo: “Mi dispiace che si considerino misure sudamericane, penso che invece non lo siano”, replica, evidenziando che sarebbe stata “più contenta di poter arrivare allo stesso risultato con un accordo, come è accaduto negli anni passati” perché, mentre molti italiani affrontano una congiuntura difficile, ci sono realtà che hanno prosperato “anche grazie ai provvedimenti del governo”.

Messina rifiuta però i panni del banchiere ingrato. “Io critico il concetto di andare sempre verso lo stesso settore”, precisa, puntando il dito sulla ricerca del consenso: i problemi vanno affrontati “nel medio e lungo termine e non per i tre mesi successivi perché tra sei ci sono le elezioni”. A dare peso alle sue critiche arrivano anche i timori di Bankitalia e dell’Upb. In serata Palazzo Chigi, dopo alcune interlocuzioni con la banca, si racconta, prova a ricucire uno strappo giudicato “inopportuno” da più di una voce. Meloni, viene precisato, aveva inteso la domanda dei cronisti sulle “misure sudamericane” come una critica all’intera manovra, non alla norma sul superbonus, per la quale peraltro si sta lavorando ad alcune modifiche. Un equivoco, almeno formalmente: altrimenti non avrebbe parlato di “giustizia” ma di una “specifica scelta politica”. La precisazione salva la forma, ma lascia intatte le tensioni.

Arriva l’intesa tra imprese e sindacati su contratti e rappresentanza

Rinnovi più celeri, adeguamento dei salari all’inflazione ogni anno o due, stop agli accordi pirata. Dopo una lunga e difficile trattativa, arriva l’intesa tra le imprese e i sindacati che definisce nuove regole per i contratti e la rappresentanza. Un traguardo che viene salutato come “storico” anche dalla premier Giorgia Meloni, e che le parti sociali ora intendono porgere al governo perché lo recepisca. Così tredici associazioni datoriali, da Confindustria a Confcommercio, dagli artigiani alle cooperative, e Cgil, Cisl e Uil mettono a segno la svolta inseguita da mesi e raggiunta 18 ore al tavolo, tra ristrette e plenarie, osservazioni e modifiche al testo. È “un passo decisivo” per rafforzare retribuzioni e produttività e dimostra che “quando il sistema italia lavora unito dà risultati”.

Una nuova stagione per le relazioni industriali sottolinea anche la ministra del Lavoro Marina Calderone, che rivendica come l’introduzione del salario giusto nel decreto Primo Maggio abbia contribuito a creare le condizioni per l’intesa. Al centro c’è la contrattazione collettiva di qualità. E il testo parte proprio dal salario giusto, definendo i contenuti del Trattamento economico minimo (Tem) e complessivo (Tec). Tra le novità principali, il meccanismo per il recupero del potere d’acquisto dei salari: i contratti collettivi dovranno prevedere una verifica periodica, annuale o biennale, per garantire l’adeguamento salariale in base all’inflazione Ipca Nei (ovvero al netto degli energetici importati), in vigenza di contratto, un modello già presente, tra gli altri, nel contratto dei metalmeccanici e dei chimici. Non è un ritorno alla scala mobile, si scandisce dietro le quinte, perché non c’è alcun automatismo per legge ma un rimando ai contratti.

Nell’intesa c’è poi la definizione della copertura economica nei casi dei contratti scaduti e si estende l’indennità di vacanza contrattuale anche ai settori esclusi dalla legge del primo maggio (in particolare la sanità privata). E vengono scanditi i tempi per favorire rinnovi più tempestivi: per i contratti che scadranno dopo il primo luglio 2027 la piattaforma andrà presentata sei mesi prima della scadenza, la risposta entro un mese e l’avvio della trattativa entro 60 giorni. La svolta è sulla rappresentanza con le regole per misurare e certificare il peso effettivo delle sigle, sia sindacali che datoriali, stabilire il contratto di riferimento e contrastare così i contratti pirata e il dumping. E ancora: l’elezione delle Rsu, la partecipazione come regola condivisa fra le parti, la formazione come diritto universale, la prevenzione come base per rafforzare salute e sicurezza sul lavoro.

Soddisfatte tutte le sigle al tavolo. “Finalmente una buona notizia per i lavoratori”, afferma il leader della Cgil, Maurizio Landini. “Non è indicizzazione, è contrattazione: rinviare non converrà più a nessuno”, sottolinea la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola. “Ora chiederemo al governo di recepire l’accordo”, anticipa il numero uno della Uil Pierpaolo Bombardieri. Dalle imprese, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini parla di “passaggio epocale”. Per il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli “un atto di grande responsabilità”. La prossima tappa è la firma definitiva del nuovo accordo quadro interconfederale tra Cgil, Cisl e Uil e le tredici associazioni datoriali.

Meloni rilancia sull’Ucraina: l’Ue parli con una voce sola. Gelo da Merz-Macron

La deadline fissata da Giorgia Meloni è dicembre, oggi se ne dovrebbe cominciare a parlare a livello dei 27, come promesso alla premier da Antonio Costa. Ma la proposta della premier di indicare un portavoce che rappresenti tutta l’Europa ai tavoli negoziali sull’Ucraina trova già il gelo del cancelliere tedesco Friedrich Merz e del presidente francese Emmanuel Macron. Quando Meloni arriva a Dublino per partecipare alla due giorni di riunioni della Comunità politica europea e del Consiglio informale, i due leader hanno già esplicitato a favore di telecamere tutte le loro perplessità che, di fatto, passano da una difesa del formato E3, quello che oltre ai loro Paesi comprende anche la Gran Bretagna e nel quale, quindi, non rientra l’Italia. “Abbiamo formati consolidati all’interno dell’Ue e discuteremo di chi la rappresenterà, ma questa è una questione da affrontare a porte chiuse e non pubblicamente. Non contano le singole persone, ma che Putin sia disposto a negoziare”, spiega Merz.

Parole totalmente affini a quelle di Macron. Per Meloni, tuttavia, la questione resta stringente. E lo è ancora di più adesso che i due inviati Usa, Steve Witkoff e Jared Kushner arrivati nella capitale irlandese per parlare con Zelensky dopo essere stati a Mosca, hanno annunciato che il presidente russo Putin ha acconsentito alla partecipazione di rappresentanti europei al prossimo ciclo di colloqui. La presidente del Consiglio ci tiene a sottolineare che “Noi come Italia siamo sempre stati presenti in tutti i formati nei quali è stata richiesta la nostra presenza” ma “il fatto che l’Italia ci sia o non ci sia in questo o in quel formato non cambia il giudizio su troppi formati”. Meloni, rispondendo a domanda diretta, dice anche di non avere “alcuna contrarietà” all’ipotesi che il ruolo di negoziatore possa essere affidato allo stesso presidente del Consiglio Ue Antonio Costa, ma è proprio Costa che sembra allontanare l’ipotesi.

Centrosinistra, si lavora a intesa su politica estera ma resta nodo armi a Kiev

“Interlocutorio”, è l’aggettivo più usato da chi era all’incontro per descrivere la prima riunione del tavolo del campo progressista sulla politica estera. Un aggettivo che nel linguaggio politico si usa per dire che non ci sono stati ancora veri passi avanti sulla questione dell’Ucraina, che resta un nodo da sciogliere. Secondo qualche racconto, le parti si sono date da fare soprattutto per ribadire le proprie posizioni e il bicchiere mezzo pieno di oggi sta nel fatto che tutti avrebbero mostrato un “atteggiamento costruttivo”, almeno così viene raccontato. C’erano Peppe Provenzano e Alessandro Alfieri per il Pd, Riccardo Ricciardi e Luca Pirondini per M5S, Luana Zanella e Peppe De Cristofaro per Avs, Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova per Più Europa, Enrico Borghi per Iv, Marco Simoni per Più Uno, Bobo Craxi per i Socialisti.

Il tavolo ha confermato l’intesa di massima su quanto accade in Medio oriente, sulla necessità di rilanciare il multilateralismo nei rapporti internazionali, sull’Europa, sulla necessità di dare un segnale di chiara “discontinuità” rispetto alla politica estera di Giorgia Meloni. La questione ancora aperta riguarda Kiev e il nodo dell’invio di aiuti militari. La discussione è iniziata con l’introduzione di Provenzano, responsabile esteri del Pd, che ha provato ad allargare l’orizzonte, cercando di evitare un dibattito solo sul tema armi: un ragionamento che ricordato l’importanza di essere coerenti con la difesa del diritto internazionale, che il campo largo rivendica in MO come in Ucraina.

Ma, d’altro canto, il dirigente Pd ha anche insistito su un altro punto, la sottolineatura dell’insufficienza dell’azione politica e diplomatica svolta fin qui dall’Europa, che a questo punto rischia di restare tagliata fuori dal tavolo negoziale. L’inquadramento del contesto però ancora non ha sciolto il punto cruciale: mentre si lavora per il negoziatore unico europeo e per accelerare la svolta negoziale, le armi a Kiev vanno mandate ancora oppure no? È questo il tema. Il M5S ha ribadito la sua posizione, in particolare con Riccardo Ricciardi: “Non si può assecondare l’escalation del conflitto, in questo modo non si favorisce la svolta negoziale. La pace, ha ribadito il Movimento, si costruisce attraverso un disarmo bilaterale”. A questa tesi hanno replicato Più Europa e Iv: se non si danno le armi a Kiev non c’è il negoziato, c’è la vittoria di Putin. La discussione alla fine è stata aggiornata a martedì, quando si proverà ad arrivare a un compromesso.

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