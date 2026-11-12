Manovra, Confindustria: “Il 43% delle coperture a carico delle imprese”. Il dossier allarmi bomba. Alla Camera la COP 31

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Nuovo vertice sulla manovra: Meloni dice no ad un assalto alla diligenza

Nessun assalto alla diligenza ma la possibilità di valutare alcuni possibili “ritocchi mirati” e “concordati” su specifici temi senza andare a intaccare gli equilibri di bilancio. Sarebbe questa la linea indicata dalla premier Giorgia Meloni nel vertice sulla manovra con i suoi vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. La riunione di circa un’ora è servita a tracciare una “road map” in vista della scadenza del termine degli emendamenti sulla legge di bilancio la prossima settimana, necessaria a provare a evitare fughe in avanti degli alleati, che, comunque, sono in parte già messe in conto. Lo testimonia il fatto che sia già stata messa sul piatto una ulteriore riunione con i leader e Giorgetti dopo che saranno state presentate le proposte di modifica. La linea del ministro resta, comunque, sempre quella dell’equilibrio dei conti: “Uno dei problemi che storicamente la Repubblica italiana ha è quello di un grande debito pubblico, che produce ahimè un onere ogni anno: si chiamano interessi che, come spesso io dico, non sono emendabili dai parlamentari e dalle forze di opposizione di maggioranza”.

Nel vertice non si sarebbe fatto alcun accenno a possibili cifre messe a disposizione per le modifiche. Su questo la premier avrebbe scelto appositamente una linea più abbottonata per evitare di dare l’idea agli alleati di una possibile “libertà di sfondamento”. Del resto, la premier, di fronte alle critiche venute da più fronti, continua a difendere la manovra e per spiegarla meglio metterà in campo anche una serie di contributi social. Nessun ulteriore aiuto verrà chiesto alle banche. Nella riunione sarebbero comunque state individuate una serie di possibili aree d’intervento: “L’obiettivo condiviso è rafforzare la manovra nel corso dell’iter alle Camere attraverso correttivi mirati su alcune priorità, a partire da sanità, pensioni, scuola e università”. Si tratta di macro-temi sui quali le richieste di correzione dai partiti ma anche dalle categorie sono tante.

Anche Confindustria in audizione è andata all’attacco: “Il 43% delle coperture complessive è a carico delle imprese, in buona parte con misure settoriali (a carico dei settori bancario, assicurativo, energetico e dei giochi), ma anche con interventi che incidono profondamente sulla liquidità generale”, ha detto il direttore generale di Viale dell’Astronomia Maurizio Tarquini in audizione. Da capire quanto e cosa potrà arrivare sul fronte della salute sul quale le Regioni continuano a lanciare segnali d’allarme come accaduto ancora in audizione: “Con i dati che abbiamo non riusciamo a garantire quanto fatto nel 2026”, una preoccupazione anche dei Comuni. Sulla previdenza, invece, ad avere decisamente chance di poter entrare in una modifica concordata c’è la pensione dedicata delle Forze dell’ordine sulla quale insistono FI e Lega, così come qualcosa potrebbe arrivare sul fronte delle rivalutazioni.

Ma è, di fatto, già scritto un possibile braccio di ferro sull’attribuzione del fondo di 850 milioni che la Lega ribadisce di voler destinare a quota 64 che “va resa strutturale”. Del resto sulla manovra si registra l’attivismo dei partiti di maggioranza: la Lega ha incontrato i sindacati di Polizia che vedranno anche FI, che poco prima incontrerà anche la Cgil. Fratelli d’Italia ha invece fatto un punto con i capigruppo, i relatori, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il viceministro all’Economia Maurizio Leo. Le opposizioni, dal fronte loro, restano critiche e preparano la battaglia parlamentare in vista della prossima settimana.

Il Governo affronta gli allarmi bombe. Meloni chiama le opposizioni

Appurato dopo un paio d’ore che non emergevano “pericoli concreti”, la prima preoccupazione di Giorgia Meloni è stata di tranquillizzare ragazzi, famiglie, docenti e personale scolastico. Dello stesso tenore è il videomessaggio con cui ha concluso una giornata in cui la premier ha convocato un vertice sugli allarmi bomba nelle scuole: “Non intendiamo abbassare la guardia perché non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli”. Questa mattina alle 8.30 riceverà tutti i leader di opposizione, invitati per condividere le informazioni disponibili e perché “sulla sicurezza degli italiani a cominciare da quella percepita, non c’è una maggioranza e non c’è un’opposizione, c’è l’Italia”. Dal centrosinistra, seppur con qualche richiesta che la premier riferisca in Parlamento, tutti hanno accolto la proposta; l’ha fatto anche Roberto Vannacci, invitato con una mail in un secondo momento, a differenza dei Conte e Schlein contattati da Meloni, che però ha delegato il capogruppo di FN Edoardo Ziello, poiché “impegnato in plenaria al Parlamento Ue”.

La giornata a Palazzo Chigi si è aperta con molti funzionari che si precipitavano a prendere i figli, come migliaia di genitori in Italia. Nella mail che ha creato il panico, firmata da Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan, c’era anche un riferimento a una bomba piazzata “nel motore dell’auto del vostro primo ministro”. Ma nessun allarme particolare è emerso: si tratta di un veicolo custodito in caserme o strutture simili, vigilate 24 ore su 24. Meloni ha voluto prima di tutto mandare un messaggio rassicurante, spiegando sui social che dalle prime verifiche non è emerso “alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto”. Poi, in attesa della riunione con i vicepremier, i ministri competenti, i vertici dell’Intelligence e dell’Agenzia per la cybersicurezza, nel primo pomeriggio ha ricevuto il ministro della Difesa Guido Crosetto e quello dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Un confronto preceduto da 48 ore di tensioni nel governo sul pacchetto per gli aiuti militari all’Ucraina. La premier aveva assicurato che Giorgetti al suo ritorno a Roma avrebbe messo la firma sul decreto interministeriale già presentato al Copasir, e in questa riunione il ministro leghista ha garantito che lo farà. Firma arrivata poi in serata.

Poi al centro del tavolo è finito il dossier allarmi bomba, inquadrato in uno scenario di precedenti minacce anche a voli aerei e supermercati. La riunione, ha spiegato Meloni, ha fatto emergere tre elementi: “Non c’è alcun elemento che indichi un pericolo concreto, questi messaggi non servono a colpire ma a spaventare”, e “chi li scrive vuole soprattutto la nostra paura, le giornate perse, il sospetto, il caos”. “Su chi ci sta dietro, lavorano gli investigatori e la magistratura insieme ai loro colleghi europei. Io non farò ipotesi, quando ci saranno certezze le conoscerete”, ha puntualizzato Meloni, aggiungendo “con onestà” che altri messaggi simili possano arrivare: “Non sarà il segno che qualcosa non ha funzionato, sarà la prova che chi li manda non ha altro e ci troverà pronti”. Il governo, ha aggiunto, sta “lavorando per mettere in campo tutti gli strumenti di cui disponiamo per minimizzare l’impatto di questi attacchi. Ogni allarme continuerà a essere verificato uno per uno”. Intanto nel suo videomessaggio ha esortato a non cedere ai timori: “Chi ha fatto questo voleva una nazione ferma, impaurita, troverà una nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare, e questa è la risposta migliore e più forte abbiamo da dare”.

Centrosinistra alla prova dell’Ucraina. Schlein rassicura “troveremo l’intesa”

Per il centrosinistra è arrivato il momento di parlare di Ucraina e di cercare una posizione comune. “Stiamo lavorando” ha rassicurato la segretaria del Pd Elly Schlein “e sono convinta che troveremo l’accordo su tutto. Perché tutti sentiamo la responsabilità di mandare a casa questo governo, che sta facendo disastri”. L’appuntamento è al tavolo di programma, con all’ordine del giorno i temi “Pace, Europa, politica estera, difesa comune”. Su Kiev le posizioni di partenza sono distanti: Pd e centristi hanno sempre votato per l’invio di armi, mentre M5S e Avs chiedono uno stop. I leader comunque fanno mostra di unità, anche nelle piazze: Schlein, il presidente del M5S Giuseppe Conte e i portavoce di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno partecipato a un sit-in davanti a Montecitorio per chiedere più risorse per la ricerca. Le tre forze hanno poi organizzato un flash mob per Gaza, sempre con Schlein, Bonelli e Fratoianni e diversi parlamentari M5S. Ma la discussione al tavolo non sarà semplice e non a caso, alla vigilia, i riformisti Pd, minoranza del partito, hanno diffuso un loro “focus di proposte” con al primo punto la richiesta di continuare “a sostenere la resistenza dell’Ucraina”.

Ai confronti di questi giorni sul programma partecipano i responsabili di settore dei singoli partiti. Ma i nodi più difficili, Kiev in testa, verranno sciolti in un secondo momento, con un vertice fra i leader. Tramontata l’ipotesi di un riferimento alle sole armi difensive, in Transatlantico la previsione è che l’approdo sia una formula che parla genericamente di sostegno all’Ucraina, chiedendo maggiore impegno all’Ue per l’azione diplomatica. Ma se così fosse, il nodo tornerebbe presto al pettine, visto che a gennaio il Parlamento dovrà votare sulla norma cornice che permette al governo di stabilire nuovi invii di armi all’Ucraina; nell’urna, finora la scelta dei partiti è stata secca: sì o no. Nel campo largo, gli ottimisti richiamano le risoluzioni presentate a metà ottobre, quando, per la prima volta, fra Pd, M5S e Avs non ci fu contrapposizione netta sull’Ucraina: il voto si risolse con un’astensione incrociata. In ogni caso, la linea della coalizione è invece consolidata sulla richiesta di una difesa comune europea.

Alla Camera

L’ Assemblea della Camera tornerà a riunirsi alle 9.30 per esaminare il DL sulla giustizia, le funzionalità del Ministero dell’interno e gli impianti di interesse strategico. A seguire si confronterà sulla pdl per il contrasto all’antisemitismo, sulle mozioni sulla tutela dell’operato della Corte penale internazionale, sulle mozioni sulle politiche per il clima e impegni per la 3P Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP31) e sulla proposta di legge in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza.

Per quanto riguarda le Commissioni , la Affari Costituzionali discuterà sulla pdl sul contrasto del fondamentalismo religioso e svolgerà audizioni sui ddl sull’attribuzione a Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto di particolari forme di autonomia ascoltando Antonio Decaro, Presidente della regione Puglia. La Giustizia si confronterà sul DL sulla sicurezza pubblica e il contrasto alla criminalità minorile. La Affari Esteri esaminerà la pdl sul divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato.

Dalle 13.30, la Bilancio , con la rispettiva del Senato, svolgerà le audizioni sul ddl sul bilancio ascoltando, i rappresentanti del Cnel, di Banca d’Italia, la Presidente dell’UPB Lilia Cavallari e il Ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. A seguire, proseguirà l’esame del ddl sul bilancio. La Attività Produttive proseguirà l’esame della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026. La Politiche dell’Ue svolgerà delle audizioni sugli atti Ue sul regolamento sugli appalti pubblici.

Al Senato

Dopo che ieri ha approvato definitamente il decreto-legge sui carburanti e il bollo auto e il ddl per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, nella giornata di oggi l’ Assemblea del Senato non si riunirà. L’Aula di Palazzo Madama riprenderà i propri lavori martedì della settimana prossima alle 16.30 con l’esame del decreto-legge sulla scuola.

Per quanto riguarda le Commissioni , la Affari Costituzionali svolgerà audizioni sul ddl sugli usi. Tutte le altre Commissioni torneranno a riunirsi a partire da martedì della settimana prossima.

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