Assosoftware, AIIP, Confartigianato, Confcommercio, Confimi Industria e Confprofessioni promuovono “Investo Digitale”. Secondo lo studio dell’Università di Macerata, il moltiplicatore medio sul PIL è 1,22.

“Le imprese, le professioni, il sistema economico e produttivo nel suo complesso, tra inadeguatezza e vulnerabilità dei sistemi informatici in loro dotazione, vivono un momento di grande difficoltà. La finanziaria in discussione rischia di trasformarsi nell’ennesima occasione persa se non si troveranno risorse per misure ad hoc, in grado di rendere il sistema produttivo più competitivo e sicuro”. E’ quanto si legge nella nota cingiunta di Assosoftware, AIIP, Confartigianato, Confcommercio, Confimi Industria e Confprofessioni, promotori di “Investo Digitale”, la proposta di sostegno presentata in vista della nuova manovra.

Che cos’è Investo Digitale

È un contributo diretto, semplice e pluriennale, dedicato a software, cloud, intelligenza artificiale e cybersicurezza. Finanzia non soltanto l’acquisto, ma anche implementazione, formazione e consulenza. Gli incentivi esistenti, osservano i promotori, si sono concentrati soprattutto sui beni materiali e risultano spesso troppo complessi per le realtà meno strutturate.

A dimostrare l’efficacia della misura è lo studio di Claudio Socci (Dipartimento di Economia e Diritto, Università di Macerata). La simulazione, condotta con un modello di equilibrio economico generale, ipotizza per tre anni un contributo pubblico pari al 60% degli investimenti in software e servizi informatici delle società non finanziarie. A fronte di trasferimenti per 3,6 miliardi di euro in tre anni (1,2 miliardi l’anno), gli investimenti aggiuntivi arriverebbero a circa 6 miliardi.

Il moltiplicatore medio del PIL è pari a 1,22: ogni euro di risorse pubbliche genera 1,22 euro di PIL, con un valore che sale da 1,07 nel primo anno a 1,36 nel terzo. Il PIL reale crescerebbe dello 0,16% nel primo anno, dello 0,18% nel secondo e dello 0,20% nel terzo rispetto allo scenario di partenza, con un aumento dell’occupazione tra lo 0,09% e lo 0,11%. Gli investimenti salirebbero dello 0,75% nel primo anno e dello 0,87% nel terzo. A questo si deve aggiungere l’incremento di produttività legato all’investimento immateriale; i dati recentemente presentati dalla Prof. Valentina Meliciani della Luiss evidenziano che un aumento dell’1% del capitale software reale per ora lavorata è associato a circa lo 0,09% di maggiore crescita della produttività del lavoro.

L’impatto sarebbe diffuso: nel primo anno la produzione del comparto software crescerebbe del 2,19%, ma il beneficio si estenderebbe a costruzioni, servizi professionali, ricerca e sviluppo e industria elettronica. In sostanza, secondo lo studio, la misura restituirebbe in ricchezza prodotta più di quanto costa e, di fatto, si ripagherebbe da sola.

“Investo Digitale non vuole essere un incentivo settoriale, ma una politica orizzontale per aumentare la produttività dell’intero sistema economico. Le associazioni possono inoltre svolgere un ruolo concreto nell’analisi delle necessità, nell’informazione, nell’accompagnamento delle imprese e nella diffusione territoriale della misura. Per questo invitiamo tutti i decisori a una seria riflessione sulla bontà e sull’efficacia dello strumento, prima che anche questa manovra si chiuda senza una risposta all’altezza della sfida digitale”, concludono AIIP, Assosoftware, Confartigianato, Confcommercio, Confimi Industria e Confprofessioni .

AIIP – Associazione Italiana Internet Provider: Giuliano Peritore Presidente: “Investo Digitale mette a sistema acquisto, implementazione, formazione e consulenza. È di questi giorni la conferma di come la consulenza di partner qualificati sia alla base della sicurezza delle imprese che operano in un mondo sempre più digitale. Accompagnare le aziende nella transizione digitale e puntare sulla loro competitività va di pari passo con l’allocazione di risorse dedicate. Servono misure concrete per far crescere le nostre imprese in un contesto sempre più competitivo a livello internazionale”.

Pierfrancesco Angeleri (Assosoftware): “Investire nel digitale significa generare crescita, occupazione e produttività per l’intero Paese. Con Investo Digitale proponiamo una misura concreta, sostenibile e dagli effetti misurabili. Ci appelliamo al Governo e al Parlamento affinché questa legge di bilancio segni finalmente un cambio di passo: rinviare ancora significherebbe condannare l’Italia a perdere competitività”.

Fabio Mereu, vicepresidente di Confartigianato: “Investire in innovazione digitale è una scelta strategica per la competitività delle imprese e non può più essere rinviata. Sono necessari incentivi semplici, accessibili e pluriennali, capaci di sostenere non solo l’acquisto di tecnologie, ma anche formazione, consulenza e implementazione. Chiediamo che nella manovra economica sia riconosciuta priorità a questi investimenti, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole imprese. Non possiamo permettere che il ritardo digitale diventi un fattore di debolezza per il sistema imprenditoriale italiano”.

Paola Generali, Consigliera Nazionale di Confcommercio con incarico alla digitalizzazione, Presidente di EDI e Presidente Assintel: “Il 94,7% del tessuto produttivo italiano è fatto di micro e piccole imprese come anche di professionisti. Sono realtà che oggi faticano a trovare la liquidità per innovare e che restano escluse da incentivi pensati per chi è strutturato a livello aziendale ed ha un fatturato importante. Investo Digitale nasce per le micro e piccole imprese: un contributo diretto, che non obbliga ad anticipare l’investimento e le accompagna, dalla formazione, alla consulenza, alla compliance, alla cybersecurity sino all’acquisto di servizi digitali. Nei servizi, nel turismo, nel commercio, nel terziario, nella logistica e nei trasporti, la competitività passa ormai dal digitale. Lo studio dell’Università di Macerata stima che la misura restituisca più di quanto costa: ogni mese di rinvio è produttività che il Paese lascia sul tavolo”.

Domenico Galia (Confimi Industria Digitale): “Non possiamo permettere che l’innovazione diventi un ulteriore fattore di selezione tra aziende strutturate, capaci di investire, e PMI che rischiano di restare indietro. La maturità digitale si costruisce nel tempo, integrando software, cloud, gestione dei dati e competenze nei processi aziendali. Per questo servono incentivi accessibili, semplici e continuativi, che sostengano l’intero percorso di trasformazione e non soltanto l’acquisto di una tecnologia. Investo Digitale va esattamente in questa direzione: rendere l’innovazione una leva concreta di produttività per tutto il sistema manifatturiero, ponendo al centro anche il tema della sovranità digitale”.

Paola Fiorillo, componente della Giunta esecutiva di Confprofessioni con delega alla Digitalizzazione e all’Intelligenza Artificiale: “La misura “Investo Digitale” offre ai liberi professionisti un’opportunità cruciale per modernizzare le proprie strutture, coniugando l’adozione di nuove tecnologie a un indispensabile piano di formazione continua. Si tratta di un incentivo strategico capace di generare, in tempi rapidi, ricadute concrete sull’efficienza dei processi e sulla qualità dei servizi offerti all’utenza. La crescita del comparto professionale si traduce direttamente nel rilancio dell’intera economia nazionale. Sebbene le competenze dei nostri professionisti siano ai vertici per qualificazione, per competere e consolidarsi in un mercato europeo sempre più selettivo è fondamentale il supporto delle istituzioni, necessario a favorire la crescita delle dimensioni organizzative degli studi professionali”.

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